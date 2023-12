De krachten die dit jaar de economie in de lucht hielden, zullen ook in 2024 hun werk doen

De lang aangekondigde recessie zal ook in 2024 op zich laten wachten.

De conjunctuur is sinds begin 2022 bestookt met een energiecrisis, geo­politieke instabiliteit, een ontspoorde inflatie en een restrictief geldbeleid, maar barsten deed de Belgische economie in 2023 niet. In de zomer groeide het bruto binnenlands product nog met 0,3 procent, wat op ­jaarbasis een groei van 1,3 procent opleverde.

Dat zijn geen uitbundige groeicijfers, maar een recessie ziet er anders uit. Behoudens nieuwe schokken zal de Belgische economie een grijze maar normale prestatie afleveren in 2024.

Behoudens nieuwe schokken zal de Belgische economie een grijze maar normale prestatie afleveren in 2024.

De krachten die dit jaar de economie in de lucht houden, zullen ook in 2024 hun werk doen. Dankzij een aanhoudend sterke arbeidsmarkt en de automatische indexering van de lonen zal de koopkracht van de gezinnen ook in 2024 toenemen. De stijging zal minder zijn dan dit jaar, maar de consument kan de sterkhouder van de economie blijven. Zolang de werkloosheid laag blijft, zal de consument het geld laten rollen.

Er zullen volgend jaar netto ­minder banen bij komen, maar de onvermijdelijke ontslagrondes zullen het gemoed niet verzieken.

Ook gulzige overheidsbestedingen zullen de conjunctuur verder ondersteunen. De begrotings­cijfers zien er niet uit, maar in een verkiezingsjaar blijven besparingen uit en draaien de overheids­investeringen, vooral op lokaal niveau, op volle toeren. De factuur voor het expansieve begrotings­beleid van de voorbije jaren zal pas vanaf 2025 in de bus vallen.

Zachte landing

Blijft een recessie uit, dan zal de economie traag uit de startblokken schieten. Vooral de industrie zit nog even in de hoek waar de klappen vallen. Aanhoudend hoge energieprijzen hebben de concurrentiekracht van de Belgische energie-intensieve industrie structureel aangetast, op een ogenblik dat de industriële motor ook in de rest van de wereld sputtert, vooral in Duitsland, dat voor de Belgische industrie een belangrijke afzetmarkt blijft. Een beperkte toestroom van nieuwe orders en nog vrij grote voorraden laten een fluks industrieel herstel niet toe, al suggereren de jongste indicatoren dat het ergste achter de rug is. De dienstverlening aan de bedrijven krabbelt al opnieuw overeind. Ook de bedrijfsinvesteringen houden stand. Capaciteitsuitbreiding is in de industrie niet nodig, maar noodzakelijk investeringen in de klimaattransitie en de digitalisering leggen een bodem onder de bedrijfsinvesteringen.

Naast de industrie zal ook de bouw het jaar heel voorzichtig aftrappen. De gestegen rentevoeten en hogere bouwkosten wegen op de woningbouw. De orderboekjes van de bouwbedrijven zullen de eerstkomende maanden dunner worden, voor een daling van de rentevoeten en de verdere stijging van de koopkracht de bouwsector later in 2024 nieuw leven zullen inblazen.

De Belgische economie zal zich in de tweede helft van het jaar ook kunnen optrekken aan een herstel van de internationale conjunctuur en een aantrekkende export. De daling van de inflatie geeft de centrale banken de kans de voet van de rem te halen, net op tijd om de westerse economie een zachte landing te laten maken. De verkiezingen van 2024 zullen dus niet in de schaduw van een recessie plaatsvinden.