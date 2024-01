Grondstoffenprijzen gaan door het dak

Olie, uranium en graan kunnen erg gewild worden in 2024.

Een groot deel van 2023 worstelden de grondstoffenmarkten om het hoofd boven water te houden, nadat in 2022 de prijzen ­hoger geschoten waren door de inval van Rusland in Oekraïne en knelpunten in de aanvoerketen door covid-19. Vorig jaar deden de sombere economische vooruitzichten die drukke markt ­stilvallen. Eind 2023 keerde de opwinding terug, toen de olieprijzen stegen. Maar zorgen over de vraag hielden de indexen laag.

In 2024 kunnen aanbodproblemen in combinatie met een oplevende vraag drie markten van de grond doen komen. De eerste is die van ruwe olie. De meeste analisten gaan ervan uit dat nieuw aanbod en een trage economische groei zullen leiden tot een geleidelijke prijsdaling, van meer dan 90 dollar per vat in september 2023 naar 80 dollar of minder in 2024.

Dat zou Saudi-Arabië, ‘s werelds grootste producent, ertoe kunnen aanzetten de productie nog verder te verlagen dan de vermindering met 1 miljoen vaten per dag – 1 procent van de wereldwijde vraag – die het land in juli heeft goedgekeurd. De productie van Iran kan ook schade oplopen door sancties of scheepvaartproblemen. Dat kan de weg bereiden voor een tekort, wanneer de economische groei terugkeert.

Uranium en graan

Ook sommige metaalmarkten zien er kwetsbaar uit. De markten voor kobalt en ­lithium, twee metalen die belangrijk zijn voor de energietransitie en in 2022 op ieders ­radar stonden, lijken goed bevoorraad. Uitkijken is het naar de markt voor koper, waar de prijzen in 2023 daalden door de beperkte Chinese groei. De levendigste van alle metaalmarkten kan die voor uranium worden. De zoektocht naar stabiele, koolstofarme energiebronnen en de oorlog in Oekraïne hebben regeringen doen teruggrijpen naar kernenergie, op een ­moment dat staatsgrepen en conflicten de uraniumproductie hebben verstoord. De prijzen voor het metaal, die al op het hoogste niveau in tien jaar tijd staan, zouden nog kunnen stijgen, als de ­tekorten op de markt aanhouden.

Een derde markt om in de gaten te houden, is de graanmarkt. De invasie van Rusland in Oekraïne, de op vier na grootste exporteur van graan ter wereld, heeft de markt niet lang wakker geschud. De tarweprijs is ruim gehalveerd sinds maart 2022. Maar Oekraïne exporteert nu 35 procent minder dan voor de oorlog. De grote oogsten in Rusland hebben het verschil goedgemaakt, maar slecht weer en escalerende spanningen kunnen dat in gevaar brengen. De voorraden van de grote exporteurs dalen al jaren. De buffers ­tegen schokken zijn klein.



Matthieu Favas – De auteur is redacteur grondstoffen voor The Economist