De geplande stijging van de defensie-uitgaven is goed nieuws voor de Belgische defensiebedrijven. Ook ondernemingen die op de grens tussen civiele en militaire toepassingen zitten, kunnen meer dan een graantje meepikken. Maar ze botsen op hinderpalen: de reglementering houdt de groei van de sector tegen.

Lange tijd werd van de Europese NAVO-landen verwacht dat ze 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie zouden besteden. Nu 24 van de 32 lidstaten van het bondgenootschap dat doen, duikt het streefcijfer van 3 of zelfs 3,7 procent van het bbp op. De Belgische uitgaven voor defensie bedragen 1,35 procent van het bbp, of 7,9 miljard euro. Volgens het STAR-plan dat de regering-De Croo uitrolde, is het de bedoeling in 2030 voorbij 8,8 miljard euro te gaan, wat neerkomt op 1,55 procent van het bbp. Dat percentage is dus al niet meer relevant. Het is nog wachten op het definitieve regeerakkoord, maar de partijen die onderhandelen over een nieuwe federale regering zouden de uitgaven voor en de investeringen in defensie optrekken tot 2 procent tegen 2030. Daarmee zouden die stijgen tot 12,4 miljard euro, of 4,5 miljard euro extra. Voor 2035 wordt de doelstelling van 2,5 procent vooropgesteld. Dat komt overeen met een budget van 15,5 miljard euro. 3 procent van het bbp aan defensie besteden, staat gelijk aan een investering van 18,7 miljard euro.

De extra middelen zullen gaan naar personeel, infrastructuur (zoals kazernes en opslagplaatsen), munitie, legermaterieel, onderhoud en de aankoop van wisselstukken, onder meer voor de recent aangekochte F-35’s. Daarenboven zou België nieuwe technologie aankopen, zoals drones, en investeren in cyberveiligheid.

Belgische bedrijven in de defensiesector kunnen daarvan meer dan een graantje meepikken. Er zijn 115 bedrijven en organisaties lid van de Belgian Security and Defence Industry (BSDI) van de technologiefederatie Agoria. Samen draaien die 5 miljard euro omzet. Allemaal hebben ze een specifieke interesse voor veiligheids- en defensietechnologie, al zitten er ook (brand)veiligheidsbedrijven en ondernemingen met gedeeltelijke defensieactiviteiten bij. Sommige zitten dus op de grens van de civiele en de militaire sector.

De sector is ook groter dan gedacht. Dat blijkt uit het Bepids-onderzoeksproject van de Koninklijke Militaire School en de Vrije Universiteit Brussel, dat de relevante stakeholders van de zogenoemde Belgische Defensie Technologische en Industriële Basis (BE-DTIB) in kaart bracht. Op basis daarvan is de sector goed voor 37 miljard omzet, 103.000 banen en 12,7 miljard euro aan toegevoegde waarde. “Die 37 miljard euro verwijst naar de totale economische activiteiten van de bedrijven die we hebben geanalyseerd”, zegt Gregory Kegels, onderzoeker aan de Koninklijke Militaire School en reservist bij Defensie. “We hebben bedrijven en onderzoeksoeksinstellingen in kaart gebracht die zowel burgerlijk als militair actief zijn. De omzet uit activiteiten die puur met defensie te maken hebben, bedraagt 5,01 miljard euro, met 2,02 miljard euro toegevoegde waarde en 16.300 banen.”

Vervangende grens

De grijze zone van bedrijven die op de grens van burgerlijke en militaire activiteiten zitten, is dus vrij breed. Gregory Kegels: “Sommige ondernemingen weten soms niet van zichzelf dat ze een onderdeel van die defensiegerelateerde basis zijn, omdat ze aan de onderkant van de waardeketen zitten. Dat zijn bijvoorbeeld chemische bedrijven die grondstoffen leveren om militaire eindproducten zoals munitie te maken.”

Dat de grens tussen civiele en militaire activiteiten vervaagt, stelde ook de Vlaamse Adviesraad voor Innovatie en Ondernemen (Vario) eind vorig jaar in een rapport vast: “De hedendaagse technologie is zodanig dat de klasse van technologie die echt niet in aanmerking komt voor militaire toepassingen, erg klein geworden is.”

‘België heeft niet de schaal om een Rheinmetall te creëren. Als we een competitief voordeel willen bereiken, dan is het in niches’ Cind Du Bois, Koninklijke Militaire School

Hier duikt al een eerste knelpunt op: de regelgeving is niet aangepast aan de groeiende markt van producten voor dual use, militair én civiel gebruik. Jolyce Demely, de algemeen directeur van Agoria Vlaanderen, luidde daarover eind vorig jaar al de alarmbel: “Zo kan een bedrijf dat zogenoemde offensieve technologie ontwikkelt geen aanspraak maken op subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. De scheidingslijn tussen offensief en defensief is heel dun. Als je je land wilt beschermen, is dat niet meer dan een semantische discussie. Schaf die beperkende Vlaamse richtlijn-Muyters af. Het belangrijkste is dat die technologie niet in handen van de vijand komt. Je kunt voor dual-usetoepassingen wel nog subsidies krijgen, maar er moet daarvoor een strategisch en ethisch adviescomité komen. Gelukkig heeft Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) aangekondigd dat de uitbouw van een Vlaamse defensie-industrie een prioriteit wordt.”

Een ander heikel punt zijn de exportvergunningen. “Het is pas interessant om technologie in Vlaanderen te ontwikkelen als die dankzij export ook schaalvoordelen krijgt”, zegt Jolyce Demely. “Agoria Vlaanderen pleit daarom voor een efficiëntere en transparante aanvraagprocedure voor ​militaire en dual-useproducten, in lijn met het Europese kader, en niet strenger dan dat. Vandaag geldt nog altijd een exportvergunningsplicht voor goederen die binnen de Europese Unie blijven. Je zou dat beter afschaffen zoals voor Belgische goederen met bestemming Nederland al het geval is. Die Benelux-uitzondering zou een algemene regel in de Europese Unie moeten worden” (zie kader Exail Robotics Belgium: ‘We botsen in Vlaanderen op onnodig zware regulitis’).

Bedrijven als tussenschakel

De export is van levensbelang voor onze defensiegerelateerde bedrijven. En dat geldt niet alleen voor grote fabrikanten zoals de Luikse wapenproducent FN Browning (het vroegere FN Herstal, 908 miljoen euro omzet) en de kanonnenbouwer John Cockerill Defense (941 miljoen euro), die meer dan 90 procent van de omzet uit export halen, of voor het exportgerichte Vlaamse Scioteq, dat beeldschermen voor militaire doeleinden ontwikkelt (zie kader: Scioteq: ‘De vraag zal met vertraging stijgen’). Stéphane Burton van de luchtvaartgroep Orizio, die onder meer onderdelen van gevechtsvliegtuigen maakt, wijst op het belang van de uitvoer voor de sector: “Tegenover elke euro omzet die we in België draaien, staat 3 euro uit export. 40 procent van onze omzet komt van defensie. 80 procent daarvan is bestemd voor de export. De Belgische markt is te klein. Het blijft wel belangrijk voor defensiebedrijven om in eigen land te beginnen. Je kunt capaciteit ontwikkelen en als leverancier voor defensie in België op de internationale radar komen” (zie kader Orizio: ‘Soms is de economische return hoger dan één op één’).

Ook andere Belgische defensiebedrijven lonken naar het buitenland. Op onze kleine markt is het onmogelijk van grondstof tot eindproduct op grote schaal militair materieel en technologie te ontwikkelen en te verkopen. Hier zijn geen grote ondernemingen die eindmateriaal voor defensie produceren, zoals Rheinmetall, Leonardo, Airbus en Dassault. Een uitgebouwde militaire waardeketen ontbreekt. Onze bedrijven bevinden zich hoofdzakelijk aan het begin van de toevoerketen van defensiesystemen en fungeren als tussenschakel. “Hexcel Composites, dat hoogtechnologische composietmaterialen voor de luchtvaartsector maakt, is een goed voorbeeld van een bedrijf dat onderaan de keten zit, ook al heeft het onlangs aangekondigd dat het zijn vestiging in Welkenraedt sluit”, zegt Gregory Kegels.

Dat is het DNA van het defensiegerelateerde ecosysteem in België: hoogtechnologisch, maar sterk op niches gericht. “We moeten focussen op de troeven van dat ecosysteem. We moeten proberen ons daarin onmisbaar te maken”, zegt Cind Du Bois, professor economie aan de Koninklijke Militaire School. “België heeft niet de schaal om een Rheinmetall te creëren. Als we een competitief voordeel willen bereiken, dan is het in niches, wat de exportpositie van onze bedrijven versterkt. Dat is de filosofie van de Defence, Industry and Research Strategy (DIRS).” Dat project, een onderdeel van het STAR-plan, maakt tegen 2030 gecumuleerd 201 miljoen euro vrij voor een partnerschap tussen defensie, de industrie en onderzoeksinstellingen. DIRS moet tot 1,8 miljard euro aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling genereren. Du Bois: “Dat geld kan onze bedrijven helpen in grotere projecten te stappen.”

Versnippering tegengaan

In de rapporten over de Belgische defensie-industrie valt ook de grote versnippering op. Zo zijn er The Flemish Aerospace Group (FLAG), de Vlaamse Ruimtevaartindustrie, de Blauwe Cluster voor maritieme veiligheid, EUKA (drones) en Sirris (centrum voor technologische industrie). “Wij kiezen hier voor innovatie vooral voor een bottom-upaanpak, gestuurd vanuit de bedrijven. In andere landen gebeurt dat meer top-down en beslist de overheid waar onderzoek moet gebeuren”, legt Jolyce Demely uit. “Anderzijds dekken we met BDSI-Agoria al veel bedrijven af. We hebben ook FLAG ingekanteld. Vorige week zaten we samen met de Vlaamse Ruimtevaartindustrie en de Blauwe Cluster. We werken aan multidisciplinaire projecten. De Blauwe Cluster speelt een rol in de bescherming van de offshore infrastructuur en de energiebevoorrading. Om dat te doen, heb je datalocatie nodig. Daar zorgen ruimtevaartgerelateerde organen voor.”