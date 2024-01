Arbeidskrapte: het is ook opletten met de uitstroom

Nooit eerder gingen zoveel uitgestroomde werknemers niet onmiddellijk bij een nieuwe werkgever aan de slag.

In het debat over de arbeidskrapte ligt de focus op het aanspreken van inactieven. Maar daarnaast heeft ook de uitstroom richting niet-werk een impact op de beschikbare arbeidsreserve.

De recentste Dynam-cijfers leren dat die uitstroom tussen het tweede kwartaal van 2022 en het tweede kwartaal van 2023 met 9,2 procent is gestegen. Dynam is een samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het HIVA-Leuven, gesteund door de drie gewesten. Het hoofddoel van het project is de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt in kaart te brengen.

Tussen de tweede kwartalen van 2022 en 2023 stroomden 405.320 loontrekkenden uit, waardoor ze niet meer in loondienst of niet meer aan het werk waren. Dat zijn er 34.300 meer dan een jaar voordien.

Wat meer is: nooit eerder gingen zoveel uitgestroomde werknemers niet onmiddellijk bij een nieuwe werkgever aan de slag. Een deel van hen ging met vervroegd pensioen, belandde in de arbeidsongeschiktheid of is nog op zoek naar een andere baan.

Ludo Struyven van het HIVA: “Los van het beperkte aandeel mensen dat met vervroegd pensioen gaat, schuilt hier een omvangrijke arbeidsreserve met een recente werkervaring die langs de achterdeur dreigt te verdwijnen van de arbeidsmarkt.”

