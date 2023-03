‘Amerikaanse autoriteiten voorkomen systeemcrisis, maar hebben ook boter op het hoofd’

De Amerikaanse financiële autoriteiten hebben het grote geschut boven gehaald om de impact van de val van Silicon Valley Bank (SVB) te beperken. Alle depositohouders worden in bescherming genomen. Spaarders met maximaal 250.000 dollar op de rekening konden deze morgen al terecht bij een nieuw opgerichte bank. Maar ook de vele bedrijfsklanten van SVB die ruim meer dan 250.000 dollar hebben uitstaan, verliezen hun centen niet.

Daarmee willen de Amerikanen twee zaken bereiken. Ten eerste de technologiesector in Californië, die een beroep deed op de diensten van SVB, behoeden voor een financiële meltdown. Ten tweede: het risico op een domino-effect bedwingen.

In 2008 liet het Amerikaanse ministerie van Financiën de zakenbank Lehman Brothers over de kop gaan. Dat besmette de hele financiële sector. Banken wilden elkaar niet meer financieren en kwamen wereldwijd in liquiditeitsproblemen. De val van Lehman genereerde een systeemcrisis die de westerse wereld sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer had meegemaakt.

Die les hebben de Amerikaanse autoriteiten gelukkig geleerd. Door snel en kordaat op te treden werd een financiële crisis vermeden.

Om liquiditeitsproblemen bij andere banken te voorkomen, werd bovendien een nieuw financieringsmechanisme in het leven geroepen. De centrale bank verleent goedkoop krediet op één jaar met overheidspapier als onderpand. Die overheidsobligaties worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Daarmee komt de Fed tegemoet aan de problematiek van banken zoals SVB, die hun overheidspapier met verlies moeten verkopen omdat ze de uitstroom van deposito’s niet aankunnen.

Verontrustend is dat er bij de Amerikaanse toezichthouders niet eerder een alarmbel is afgegaan. Ze hebben zich miskeken op het belang en het businessmodel van SVB: de zestiende bank van de VS, een nichebank voor de technologiesector. Een bank die nauwelijks verweven is met het internationale banksysteem.

Maar ook een bank die afhankelijk was van één type cliënteel en haar balans in korte tijd verdubbelde. Een bank die haar kortetermijnverplichtingen afdekte met langetermijnbeleggingen, hoofdzakelijk overheidsobligaties. Bij het keren van de rentecurve bleek dat het recept voor een ramp. En bleek dat ook een regionale bank een systeemrisico kan inhouden.

De val van Silicon Valley Bank: volg onze updates in onze liveblog