Bankentumult op beurzen: aandelenkoers Deutsche Bank zakt met 12 procent

Het aandeel van de Duitse grootbank Deutsche Bank moest deze voormiddag 12 procent inleveren. Analisten wijzen naar het duurder worden van haar verzekeringscontracten tegen wanbetaling, de zogenoemde credit default swaps (CDS). Hetzelfde gebeurde in de aanloop naar het kapseizen van Credit Suisse.

De credit default swaps van Deutsche stegen tot het hoogste punt sinds ze werden geïntroduceerd in 2019. De prijs van die derivaten – die werken als een verzekeringscontract en geld uitkeren als een bedrijf zijn betalingen niet nakomt – schoot van 134 basispunten woensdag naar 198 basispunten vandaag, volgens gegevens van de data-analist Refinitiv. Dat betekent dat de beleggers een omvallen van de bank plots veel waarschijnlijker achten; hetzelfde gebeurde eerder met de CDS van Credit Suisse.

Ook de koersen van andere banken met een grote blootstelling aan bedrijfsleningen daalden. Zo liep de koers van de eveneens Duitse Commerzbank met 9 procent en die van de Franse Société Générale met 7 procent terug. De Euro Stoxx 600-bankenindex, waarin de grootste kredietverstrekkers van Europa zijn opgenomen, zakte halverwege de ochtend met 4,6 procent en deed het daarmee nog slechter dan de eveneens bloedrode, brede nationale indices.

Stijgende rentevoeten en hoge inflatie

De implosie van Silicon Valley Bank en de noodredding van Credit Suisse de voorbije week hebben de beleggers opgeschrikt. De bankencommotie doet vragen rijzen over de bredere stabiliteit van de financiële sector in een tijd van stijgende rentevoeten en hoge inflatie.

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, zei vorige week dat er “geen trade-off” bestaat tussen het streven naar inflatiebeheersing en het streven naar financiële stabiliteit. Donderdag zei Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, dat de toezichthouders “bereid zijn extra maatregelen te nemen als dat nodig is” om de veiligheid van bankdeposito’s te waarborgen. Maar bankaandelen lijken in een steeds hardnekkiger patroon terechtgekomen van korte periodes van stabiliteit, gevolgd door intense stresscycli, zo vat Financial Times het samen.

Beperkte kapitaalbuffers

Volgens Europees parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) zijn de kapitaalbuffers van de meeste banken nog altijd te beperkt om fluitend door het leven te gaan. “Het is en blijft een feit dat ondanks alle maatregelen sinds 2008, de banken nog altijd in hoge mate gefinancierd worden door ‘vreemde middelen’”, stelde hij in een reactie aan Trends eerder deze week.

“Het eigen vermogen is nog altijd relatief beperkt, hoewel het doorheen de jaren zeker is aangegroeid. Maar de banken blijven onderhevig aan deposito’s, terugtrekkingen, aan marktfinanciering die kan terugvallen. Het blijft bij momenten toch problematisch. Daarom vind ik dat men iets te optimistisch is, met het riedeltje dat de banken nu veel beter gekapitaliseerd zijn”, concludeerde de voormalige Belgische minister van Financiën.

Lees ook: