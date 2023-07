Onvoorspelbaar als we Elon Musk kennen werd Twitter – vorig jaar nog voor 44 miljard dollar gekocht – in enkele dagen aan de kant geschoven voor de naam X. Grafische designers, marktonderzoek of juridisch advies kwamen er niet bij kijken. Net daarom kan de naamsverandering nog een staartje krijgen.

De beslissing over een complete naamsverandering gaat bij een bedrijf – en zeker bij een multinational – niet over een nacht ijs. Maar zo is het Twitter wel ongeveer vergaan. In het weekend begon Elon Musk een poll waar het gebruikers vroeg naar de kleuren van Twitter. Zondag teasede hij vervolgens het idee om het hele merk te hervormen tot X. Hij wakkerde enkele uren lang de sensatie aan en maandag was X.com een feit. Al zit er achter de hele bevlogenheid wel degelijk een strategie.

Het logo van X.com haalde Musk dan weer uit een afbeelding die een gebruiker tweette. De flamboyante miljardair vond het er leuk uitzien en – zoals dat dan gaat – enkele uren later pronkte het op de sociale mediasite. Eerst waanden critici het logo gestolen uit een bekend lettertype genaamd Special Alphabets 4. Als u het X-logo en de letter ‘x’ uit het lettertype vergelijkt, lijken ze inderdaad als twee druppels water op elkaar. Verder waren er verscheidene designers die het ontwerp opeisten.

Unicodesymbool

Critici zagen in het logo alvast een eerste inbreuk bij deze naamsverandering, maar de zaken zitten toch nog anders in elkaar. In werkelijkheid is de tweemaal doorstreepte hoofdletter X één van de 150.000 letters en symbolen uit unicode. Dat is een standaard voor de codering van grafische tekens en symbolen.

Een gebruiker merkte de gelijkenis met het specifieke unicodesymbool op en later beëindigde Musk zelf de discussie door het symbool ‘𝕏’ te tweeten en niets meer dan dat. De precieze weergave van het symbool kan trouwens verschillen, omdat die afhankelijk is van het gebruikte lettertype op een website of in een app. In een eerder bericht liet de zakenman verstaan dat het logo waarschijnlijk alleen tijdelijk zal worden gebruikt.

900 handelsmerken

X heeft dus alvast één kogel ontweken, maar een groter probleem is de naam zelf die uit slechts één letter bestaat. De techbedrijven Microsoft en Meta hebben bijvoorbeeld al rechten op de letter. Microsoft gebruikt het X-handelsmerk sinds 2003 bij communicatie die gerelateerd is aan zijn Xbox-gamedivisie.

Meta – dat onlangs zelf een rivaal voor Twitter lanceerde – legde X in 2019 vast voor zaken die met software en sociale media te maken hebben. Onlangs dreigde Elon Musk bovendien zelf nog met juridische stappen tegen Threads, de Twitter-rivaal van Meta, die sterk op zijn sociale mediaplatform gelijkt.

Dagvaarding dreigt

Microsoft en Meta zijn ook niet de enigen die zich eigenaar kunnen wanen van de naam X, want alleen al in de Verenigde Staten zijn er meer dan 900 andere bedrijven die de letter X hebben geregistreerd voor een bepaalde toepassing binnen hun sector. “Er is 100 procent kans dat iemand Twitter hiervoor dagvaardt”, is de conclusie van een expert die Reuters sprak.

Een lastig scenario voor Musk zou zijn dat hij de naam X in bepaalde regio’s niet kan gebruiken. En zelfs als de naamsverandering slaagt, blijft het door de korte naam voor de miljardair moeilijk om zelf de eigenheid van zijn sociale mediamerk te bewaken. Of hij er al dan niet een kruis over maakt, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Lees ook: