Kleine aandeelhouders dienen klacht in over overname Credit Suisse

Een duizendtal kleine aandeelhouders van Credit Suisse gaan maandag een klacht indienen tegen de gedwongen verkoop aan UBS voor een fractie van de beurswaarde van de tweede grootse bank van Zwitserland. Ze hopen op een “adequate” schadevergoeding.

Het gaat hoofdzakelijk om private Zwitserse investeerders. Ze gaan een klacht indienen bij de handelsrechtbank in Zurich, zo bevestigde Arik Röschke van de Zwitserse vereniging voor de bescherming van aandeelhouders (SASV) een bericht van The Financial Times. In juli had de SASV een ontwerpklacht gepresenteerd met het oog op een juridische procedure die genoegdoening moet schenken aan de kleine aandeelhouders in het kader van de overname van Credit Suisse door concurrent UBS. Een duizendtal mensen sloot zich aan.

Deze aandeelhouders moesten een zwaar verlies slikken toen de bank op zondag 19 maart van dit jaar voor 3 miljard Zwitserse frank werd overgenomen door UBS. Die prijs vertegenwoordigde 76 centiem per aandeel, terwijl het aandeel op vrijdag de beursdag had afgesloten met een waarde van 1,86 frank.

Credit Suisse was door een reeks schandalen en verliezen aan de grond geraakt en werd onder druk van de Zwitserse overheid overgenomen, de grootste sinds de financiële crisis van 2008. SASV is niet de enige die verhaal wil halen. Ook de start-up Legalpass uit Lausanne wil een klacht indienen ten gunste van kleine aandeelhouders en tal van professionele investeerders zijn ook al naar de rechtbank gestapt.

