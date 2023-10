Karim Slaoui, medeoprichter van e-fietsenmerk Cowboy, is op 36-jarige leeftijd overleden

Karim Slaoui, de medeoprichter van het e-fietsenmerk Cowboy, is overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt het bedrijf op zijn website. Hij werd 36.

“Het is met diepe droefheid dat we het overlijden van onze medeoprichter Karim op 36-jarige leeftijd aankondigen”, zeggen zijn partners Adrien Roose en Tanguy Goretti op de website Cowboy.

“Hij was een begaafd ingenieur, een volhardend ondernemer en een visionair in elke zin van het woord. Zonder Karim zou er geen Cowboy zijn. We hebben een goede vriend en partner verloren. De wereld heeft een briljante geest verloren, die niet alleen een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Cowboy, maar ook in het verbeteren van de wereld.”