Italiaanse investeerder Fiat-familie Agnelli koopt belang in Philips

De Italiaanse holding Exor, van de Italiaanse familie Agnelli die autobouwer Fiat heeft opgericht, heeft zich voor 2,6 miljard euro ingekocht bij het Nederlandse zorgtechnologieconcern Philips. Exor heeft vijftien procent van de aandelen verworven en is zo de grootste aandeelhouder van Philips.

Exor heeft momenteel geen plannen om het belang op de korte termijn te verhogen. Volgens de overeenkomst kan het dat wel verhogen tot 20 procent. Exor-chef en Agnelli-erfgenaam John Elkann zei dat de focus van Philips op gezondheid en technologie samenvalt met het engagement van Exor.

De familie Agnelli is de oprichter van Fiat en eigenaar van voetbalclub Juventus. Exor heeft belangen in bedrijven zoals Stellantis, Ferrari en Iveco. De investeerder beheert in totaal voor 33 miljard euro aan investeringen. Philips heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijker toegelegd op technologie in de gezondheidszorg. Grote divisies, zoals de lichttak, werden verkocht of op eigen benen gezet.

Sinds twee jaar wordt het bedrijf uit Eindhoven geplaagd door problemen met zijn apparaten voor slaapapneupatiënten. Philips moest wereldwijd miljoenen apparaten terugroepen omdat geluiddempend schuim kon afbrokkelen. Die problemen hebben het bedrijf al veel geld gekost.

