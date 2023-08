Elektrische Citroën en Fiat van minder dan 25.000 euro op komst

De Europese autobouwer Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Chrysler…) is van plan om volgend jaar een tweede elektrisch model op de markt te brengen dat in de basisversie minder dan 25.000 euro moet kosten. Het gaat om een Fiat Panda, kondigde topman Olivier Francois aan. Eerder maakte Stellantis al bekend dat het werkt aan een elektrische Citroën C3 die begin 2024 zou worden gelanceerd en ook minder dan 25.000 euro zou kosten.

Elektrische wagens zijn nu vaak nog erg duur in aankoop. Heel wat autofabrikanten, zoals Tesla en Audi, richten zich met hun modellen op het premium-segment. Maar er is verandering op komst, want fabrikanten als Renault, Volkswagen en het Chinese BYD kondigden al meer betaalbare modellen aan. De elektrische auto voor de massa dus, die zijn koopkracht het afgelopen jaar zag afkalven door de hoge inflatie.

De Fiat Panda waar Stellantis het nu over heeft, zal voorgesteld worden in juli volgend jaar, kondigde de Stellantis-topman aan. Hij moet de strijd aangaan met de Dacia Spring van Renault, aldus Francois. Eerder kondigde Stellantis al een e-C3 aan, die gemaakt zal worden in Slovakije. Voor de productie van de nieuwe elektrische Panda “zullen er waarschijnlijk synergieën zijn met het platform dat gebruikt wordt voor de elektrische C3”.

Lees ook: