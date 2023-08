Lezersvraag: wat doe ik met mijn Philips-aandelen?

Veel te vroeg heb ik een positie in Philips gekocht. Ik dacht niet dat de problemen zo lang zouden aanhouden. Onlangs was er beterschap, maar op de kwartaalcijfers ging het aandeel toch weer onderuit. Wat nu?

In de aanloop naar het kwartaalrapport was de koers van het aandeel Philips opgelopen naar het hoogste niveau sinds juli vorig jaar. Alleen al sinds eind maart kwam er 40 procent bij. Philips kon zich dus geen misser veroorloven, maar die kwam er helaas wel. De groepsomzet steeg tussen april en juni op jaarbasis met 9 procent naar 4,5 miljard euro, boven de verwachte 4,35 miljard euro. Daarbij had Philips wel wat rugwind van de sterke dollar (bijna de helft van de omzet komt uit de VS).

De groei was het meest uitgesproken in de afdeling Diagnoses & Treatment, maar ook de omzet van de andere afdelingen evolueerde positief. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) klom naar 453 miljoen tegenover 316 miljoen een jaar eerder. Daardoor nam de marge toe van 5,2 naar 10,1 procent, terwijl op 9 procent werd gerekend. Netto bedroeg de winst 74 miljoen euro, tegenover een verlies van 20 miljoen vorig jaar. Philips verwacht dit jaar nu 5 procent meer omzet (was daarvoor een ‘laagcijferige’ groei) en een winstmarge aan de bovenkant van de eerder afgegeven vork.

De orders daalden voor het vierde kwartaal op rij en dat is geen goed nieuws voor de toekomstige omzetontwikkeling. De achteruitgang bedroeg 8 procent, waarbij de helft te wijten was aan Rusland. Philips voorspelt in de tweede jaarhelft wel weer aantrekkende orders.

Philips meldde geen nieuwe ontwikkelingen in de affaire rond de slaapapneu-toestellen. De groep zette eerder dit jaar 575 miljoen euro opzij voor toekomstige schikkingen, maar de kans dat dit zal volstaan is niet zo groot. In de Verenigde Staten is er een massaclaim waar meer dan 50.000 gebruikers zich bij hebben aangesloten. Daarnaast zijn er nog meer dan 500 individuele rechtszaken bezig. Details over schikkingen zijn er nog niet en tot zolang blijft het onduidelijk hoeveel de affaire Philips nog zal kosten. De nettoschuld van Philips in opgelopen naar 7,3 miljard euro. Hoge schadeclaims kan het bedrijf dus missen als kiespijn. Los daarvan hebben ook de Franse autoriteiten een onderzoek gestart naar Philips. Dat zou gaan over overtredingen van de mededingingsregels in de periode tussen 2009 en 2014.

Er hangen te veel onzekerheden rond Philips om na de sterke koersprestatie van de voorbije maanden nog een koopadvies te verantwoorden. Om die reden verlagen we het advies voor het aandeel Philips naar ‘houden’ (rating 2C).