Techfestival Slush komt in oktober naar België met Leuven Slush’D

Op 12 oktober strijkt Europa’s grootste technologiebeurs Slush in Leuven neer met Leuven Slush’D. Slush creëerde met Slush’D een concept waarmee ondernemers in hun eigen start-upecosysteem een lokaal event kunnen creëren onder de Slush-paraplu. Het Leuvense Academics for Technology is voor Leuven Slush’D de lokale partner van Slush. “We willen een lanceerplatform voor Belgische start-ups zijn.”

In de donkere Finse wintermaanden, wanneer de straten vaak vol liggen met smeltende sneeuw – ‘slush’ in het Engels – reizen techondernemers en investeerders vanuit de hele wereld naar de Finse hoofdstad Helsinki. Op de techbeurs vind je oprichters van Europa’s bekendste techbedrijven die een keynotespeech geven of in een panel zitten. Er zijn vele rijen met start-upstandjes, maar ook een afgebakend deel. Daar spreken ondernemers discreet af met investeerders om hen te overtuigen in hun start-up te investeren. Die gesprekken zijn en blijven het hart van het festival, maar daarnaast valt ook op hoe sommige landen in het publiek deel van de beurs uitpakken met een grote stand.

De jonge Belg Roald Parmentier zag bij zijn bezoek aan Slush hoe weinig zichtbaar de Belgische tech is in vergelijking met andere landen. “Nederland had een grote windmolen op zijn stand en de mensen droegen er pakken alsof ze naar de Olympische Spelen gingen”, zegt Parmentier. “Het leek alsof wij als land of regio veel te weinig een stem hebben.” Meer uitleg over het gebrek aan smoel van de Belgische tech leest u hier. Een deel van de verklaring is dat elk gewest of soms elke stad in België zijn eigen structuren creëerde, maar dat die organisaties op internationaal niveau weinig samenwerken, waardoor België als techhub weinig zichtbaar is.

Internationaal uithangbord

Het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade maakte de afgelopen jaren onder de vorige CEO Claire Tillekaerts werk van meer internationale uitstraling. Dat gebeurde onder meer met een netwerk van technologieadviseurs in het buitenland en de oprichting van de Flanders Tech Ecosystem-database in samenwerking met de internationale start-updataleverancier Dealroom. Maar er zijn veel gemiste kansen. Dat het kleinere Portugese techecosysteem veel zichtbaarder is dan het Belgische komt voor een groot deel door het slimme handelen van de Portugese overheid. Zo haalde Portugal de Web Summit naar het Iberische schiereiland. Dat maakte de Portugese tech wereldwijd bekend. Dat trekt dan weer investeerders, oprichters en talentrijke werknemers aan.

Hoewel België zijn locatie mee heeft, miste het lang zo’n internationaal uithangbord. De afgelopen jaren kwam daar een beetje verandering in met techfestival Supernova en The Big Score, en vorig jaar met de eerste editie van de Brusselse Tech.eu Summit. Dat laatste event vindt ook dit jaar weer plaats in mei. Nu komt daar dus Slush’D bij in oktober. Bezieler Roald Parmentier is voor het nieuwe festival een adviesraad aan het samenstellen met onder meer Boris Bogaert (investeerder met Pitchdrive, eerder ondernemer bij Rydoo) en investeerders van Volta Ventures, Sofina en co.

Parmentier wil via Slush’D Belgische start-ups helpen te internationaliseren, studenten de weg doen vinden naar start-ups en de verschillende spelers in de Belgische start-upwereld verzamelen voor een sterker ecosysteem. “We willen een lanceerplatform voor Belgische start-ups zijn. Veel bedrijven starten in België, maar gaan niet snel genoeg internationaal. Daarnaast zien we ook veel lokaal talent vertrekken of merken we dat ze werken voor een start-up geen optie vinden.” Ten derde wil Leuven Slush’D als een neutrale partij de verschillende stakeholders in het Belgische techecosysteem beter met elkaar verbinden.

Dat Slush’D in België neerstrijkt in een studentenstad, past helemaal bij hoe Slush in Finland ontstond. Het festival is ondertussen een grote organisatie met festivals tot in Japan en China. Het trok het laatste jaar voor de covidpandemie 25.000 bezoekers naar Helsinki, maar wordt tot vandaag vooral gedragen door studenten. Slush’D Leuven wordt georganiseerd door Academics for Technology, een organisatie die studenten meer voeling wil doen krijgen met technologie via events, workshops en het universiteitsprogramma Plug & Play. Roald Parmentier was een paar jaar geleden zelf nog student, en is actief bij dat Plug & Play-programma. Leuven telt natuurlijk ook zijn vermaarde onderzoekscentrum imec als technologietroef en een sterke start-upscene. Leuven Slush’D wil het koppelteken zijn dat studenten sneller de weg doet vinden naar een baan bij een start-up, en die start-ups daarbij meteen een internationaal zetje geven.