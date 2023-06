Enquête: maakt werken u gelukkig?

De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. De laatste jaren zijn we in een storm van nooit geziene gebeurtenissen terechtgekomen. Hebben die ook een invloed op de werkvloer?

Antwerp Management School onderzoekt sinds april 2020 de impact van die disruptie op ons werk. Samen met het VBO en HRPro.be bevroegen zij werkgevers en werknemers op zeven verschillende momenten sinds de start van de pandemie. Ze zagen onder andere hoe telewerk in vele organisaties een vaste plek veroverde, hoe inzetten op verbondenheid cruciaal werd en hoe de verwachtingen van medewerkers en werkgevers veranderden.

Met deze achtste bevraging willen de onderzoekers opnieuw een stand van zaken opmaken. Werken we anders dan vóór 2020? Heeft werken nog dezelfde plaats in ons leven? Maakt werken ons gelukkig? Zijn de verwachtingen van medewerkers veranderd? En die van werkgevers? Wat heeft iemand nodig om gelukkig te zijn op het werk? En hoe gaan we om met ziekte en werkhervatting?