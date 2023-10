Wie zijn de invloedrijkste persoonlijkheden in België op LinkedIn?

Het Belgische influencermarketingbedrijf BeInfluence heeft, in samenwerking met het AI-marketingplatform Favikon, voor de tweede keer een top 200 gepubliceerd van de meest invloedrijke Belgische contentmakers op de sociale media.

Die ranking is gebaseerd niet alleen op aantal volgers en populariteit, maar ook op activiteit op de sociale media, engagement en groei van het bereik, samengebald in één ‘authoriteitsscore’. Er is een algemene ranking, maar ook rankings voor de verschillende sociale netwerken, zoals TikTok, Instagram en Twitter.

De meest invloedrijke Belg over alle sociale media heen, is volgens de methodology van BeInfluence voetballer Kevin De Bruyne, met 24,3 miljoen volgers op Instagram, 6 miljoen op TikTok en 5,1 miljoen op Twitter. In de top vijf staan met Thibaut Courtois (2) en Eden Hazard (4) nog twee profvoetballers. Ook YouTube- en TikTok-fenomeen Celine Dept (3) en zangeres Angèle Van Laeken (5) halen de top vijf.

Als wereldwijde nummer één komt de Amerikaanse YouTube-sensatie Jimmy Donaldson, beter bekend als MrBeast, uit de bus. Hij beschikt over 200 miljoen volgers op YouTube, 88,2 miljoen op TikTok en 42,4 miljoen op Instagram.

Dit jaar publiceren de makers voor het eerst ook een afgesplitste LinkedIn-ranking. Alle rankings zijn te bekijken via het platform van Favikon. Hieronder geven we u de top tien van meest invloedrijke Belgische persoonlijkheden op LinkedIn.