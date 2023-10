Jim Ratcliffe, de topman van het Britse chemiebedrijf Ineos, zal waarschijnlijk de strijd om een aanzienlijk belang in de Engelse voetbalclub Manchester United winnen. Ratcliffe zou 25 procent van de aandelen in handen krijgen. De waarde van de Premier League-club wordt daarmee geschat op 5,8 miljard euro.

Het is sinds afgelopen zomer al bekend dat Jim Ratcliffe – die bekendstaat als een fan van de topclub – plannen heeft om in het aandeelhouderschap van Manchester United te stappen. Hij is niet de enige geïnteresseerde, want hij neemt het op tegen een groep Qatarese investeerders. Bronnen die met het persagentschap Bloomberg spraken, stellen dat Ratcliffe waarschijnlijk aan het langste eind zal trekken.

De voorzitter van het chemiebedrijf Ineos voert gesprekken met de Amerikaanse eigenaars van de club, de familie Glazer, en hun adviseurs over de structuur van de deal. Volgens de voorwaarden zou Ratcliffe een bod kunnen uitbrengen op een deel van de aandelen van zowel de Glazers als de minderheidsaandeelhouders van Manchester United, aldus de bronnen.

De familie Glazer vindt Ratcliffes bod op een minderheidsbelang momenteel aantrekkelijker dan een alternatief Qatarees aanbod om de hele club over te nemen. Het bestuur van Manchester United zal naar verwachting het nieuwste voorstel in de komende dagen bespreken op een vergadering, aldus de bronnen. De kans bestaat nog altijd dat de deal in het gedrang komt of dat de familie Glazer om een hoger bod vraagt.

De aandelen van Manchester United sloten donderdag 0,8 procent lager in New York, waardoor de marktwaarde van de club ongeveer 3 miljard euro bedraagt. De aandelen zijn in de afgelopen twaalf maanden met meer dan 50 procent in waarde gestegen. Met het bod van Ratcliffe zou de waarde van de traditieclub geschat worden op 5,8 miljard euro.

Het stadion Old Trafford. © Michael Regan/Getty Images

Kritiek van supporters

Een overeenkomst zou een einde maken aan de langlopende strijd om een felbegeerd bedrijf in de sport. Manchester United komt uit in de Engelse Premier League en vanwege de rijke geschiedenis en de enorme wereldwijde fanbasis, is de club al lang in trek bij investeerders die een positie willen verwerven in ’s werelds rijkste voetbalcompetitie.

De reactie van de fans op een overeenkomt met de topman van Ineos is wel een punt van bezorgdheid. Ratcliffes voorstel zou bepaalde leden van de Glazer-familie, onder wie Joel en Avram Glazer, een kans geven om aandeelhouder te blijven, althans op korte termijn. Dat zou sommige supporters van Manchester United tegen de borst stuiten. Een deel van de fans stelt de Amerikaanse eigenaars verantwoordelijk voor jaren van teleurstellende prestaties op het veld. Zij willen de Glazer-familie volledig uit de club.

City dominant

Het is bijna een jaar geleden dat de Glazers openlijk aankondigden dat ze hun belang in de club strategisch wilden herbekijken. Het biedingsproces verloopt traag, gezien de invalshoek van de verschillende belanghebbenden. Ratcliffe diende eerder dit jaar een voorstel in om 69 procent van de aandelen in Manchester United die in handen van de Glazers zijn te verwerven. Dat liet weinig ruimte voor andere aandeelhouders. Een woordvoerder van de Qatarese groep vertelt aan Bloomberg dat hun aanbod voor 100 procent van Manchester United nog altijd op tafel ligt.

Manchester United is een van de meest succesvolle voetbalclubs in Engeland, met een record van dertien Premier League-titels. In 2012 trok de club naar de beurs. Maar de dominantie van United in het Engelse voetbal is de afgelopen jaren verschoven naar stadsrivaal Manchester City. Dat is de club waar onder meer Rode Duivels Kevin Debruyne en Jeremy Doku spelen. Sinds de overname door investeerders uit Abu Dhabi in 2008 heeft City meerdere prijzen gewonnen.

