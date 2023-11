Ilham Kadri komt aan het hoofd van Solvay-opsplitsing Syensqo

Tegen eind dit jaar moet de opsplitsing van de 160 jaar oude chemiereus Solvay, in Solvay en Syensqo, rond zijn. In de marge van de kwartaalresultaten maakt het bedrijf vrijdag bekend wie aan het hoofd komt te staan van beide bedrijven. Huidig Solvay-CEO Ilham Kadri zal Syensqo leiden, terwijl Philippe Kehren CEO wordt van Solvay.

Als de splitsing tijdens een buitengewone algemene vergadering, op 8 december, wordt goedgekeurd, dan zal Syensqo drie dagen later op de beurs van Brussel geïntroduceerd worden.

Solvay kondigde de splitsing in twee aparte beursgenoteerde bedrijven al in maart 2022 aan. De bedrijfsnaam wordt behouden voor de activiteiten rond essentiële chemicaliën, zoals soda en peroxide. Die waren in 2022 goed voor een omzet van 5,6 miljard euro en een onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) van 1,3 miljard euro.

Gespecialiseerde materialen

Toekomstig CEO Philippe Kehren leidt nu de globale business unit Soda Ash & Derivatives. Alexandre Blum, nu nog financieel directeur bij de afdeling natriumbicarbonaat, wordt CFO, en Lanny Duvall wordt COO. Eerder was hij dat ook bij Heubach. Bij Solvay klimt Pierre Gurdjian op tot voorzitter van de raad van bestuur

In Syensqo zullen de activiteiten rond gespecialiseerde materialen en consumptiegoederen terechtkomen. Het gaat bijvoorbeeld om lichte materialen voor auto’s of vliegtuigen. De tak vertegenwoordigde in 2022 een omzet van 7,9 miljard euro en een onderliggende brutobedrijfswinst van 1,9 miljard euro.

CFO EN COO

Kadri krijgt Christopher Davis als CFO, die eerder dezelfde functie bekleedde bij Orica Limited. Hervé Tiberghien, sinds 2019 Chief People Officer bij Solvay, wordt COO. Voorzitter van de raad van bestuur wordt Rosemary Thorne. Nu zetelt ze al in de raad van bestuur van Solvay.

Nicolas Boël, een nakomeling van oprichter Ernest Solvay, zit tot de opsplitsing de raad van bestuur van Solvay voor. Hij verlaat binnenkort het bedrijf na meer dan 30 jaar activiteit bij Solvay en Solvac, waarvan 12 jaar als voorzitter.

Op 13 november staat voor beide bedrijven een ‘capital markets day’ gepland. Solvay, met hoofdkwartier in Brussel, werd opgericht in 1863. Het bedrijf telt momenteel meer dan 22.000 werknemers in 61 landen.

