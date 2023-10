De elektrische auto’s uit China staan klaar om de Europese markt te veroveren. In het zog van die zegetocht zal een sluitingsgolf over de Europese autosector rollen, waarschuwt de auto-industrieel Guido Dumarey in Trends Talk van deze week. “In Europa zullen we twintig autofabrieken verliezen. Ik hoop dat tien ervan overgenomen worden door de Chinezen.”

De Chinese elektrische auto is aan een snelle opmars bezig. Door hun vroege inzet op batterijen, hun controle over grondstoffen als kobalt en lithium, hun superieure aansturingssoftware én exportsubsidies hebben de Chinese constructeurs een voorsprong op de Europese elektrische auto, aldus Guido Dumarey in Trends Talk dit weekend. Dumarey is een producent van auto-onderdelen, met vestigingen in Frankrijk, Italië en het VK, samen goed voor 3000 werknemers en 1 miljard euro omzet.

Het Chinese succes zal niet zonder gevolgen blijven voor de Europese auto-industrie. Tegen 2030 wil China een derde inpalmen van het productievolume van de Europese autoproducenten, volgens Dumarey. “Dat wil zeggen dat Europa 20 autofabrieken zal verliezen. Ik hoop dat 10 ervan overgenomen worden door de Chinezen, die dan lokaal produceren tegen dezelfde voorwaarden als die waartegen de Europese constructeurs werken.”

Geen subsidies

Toch hoeven de Europese constructeurs de strijd om de CO2-vrije auto niet te verliezen. Ze hebben een troef: superieure kennis inzake verbrandingsmotoren. Die kennis moeten de Europeanen inzetten op verbrandingsmotoren op waterstof, volgens Dumarey. De productie van waterstof vergt echter veel energie. Daarom moeten we maximaal gebruik maken van wind- en zonne-energie. Waterstof heeft dan weer als voordeel dat je het gemakkelijker kan transporteren en opslaan dan elektriciteit.

Dumarey maakt zich sterk dat tegen 2026 rijden met een waterstofverbrandingsmotor niet kostelijker wordt dan rijden met een dieselmotor. En ook dat de doorbraak van de waterstofverbrandingsmotor geen subsidies zal vergen. De Europese Unie moet wel het juiste wettelijke kader voorzien. Want vandaag is er enkel een wettelijk kader voor vrachtwagens en bestelwagens met waterstofverbrandingsmotor, niet voor personenwagens. Dat laatste wijt Dumarey aan lobbying door de Europese auto-industrie.

Naar Amerika

In 2026 komt Dumarey zelf met een waterstofverbrandingsmotor op de markt voor vrachtwagens en bestelwagens. Volgend jaar gaat hij ook op overnametocht in de VS. Hij wil er producenten van auto-onderdelen overnemen, met de bedoeling om waterstofverbrandingsmotoren te maken voor de Amerikaanse markt. Hij rekent daarvoor op subsidies in het kader van de Inflation Reduction Act (IRA), een Amerikaanse wet die groene investeringen wil aanmoedigen. De ambitie van Dumarey is om een Amerikaanse tak uit te bouwen die even groot wordt als het Europese deel van zijn groep.