De spelontwikkelaar Rockstar Games heeft maandag een eerste trailer vrijgegeven van de langverwachte game Grand Theft Auto VI. Die verschijnt in 2025 en moet de grootste videogame ooit worden. In enkele uren tijd is de trailer meer dan 60 miljoen keer bekeken. Maar: “Bij een topgame zijn er altijd risico’s”, zegt David Verbruggen, de CEO van Belgian Games.

Fans wachten al tien jaar op GTA VI. De vorige versie van het spel, GTA V, verscheen in 2013. Er werden meer dan 190 miljoen exemplaren van verkocht. GTA VI moet in 2025 verschijnen, maar Rockstar Games, een onderdeel van de beursgenoteerde game-uitgever Take-Two Interactive Software, gaf nog geen exacte verschijningsdatum.

“Er wordt weinig bij stilgestaan, maar GTA V, zijn voorganger, was al de grootste entertainmentrelease ooit”, beklemtoont David Verbruggen van de sectorfederatie Belgian Games. “De game kostte enkele honderden miljoenen, maar draaide in enkele dagen tijd al meer dan een miljard euro omzet. Over GTA VI wordt nu gefluisterd dat Rockstar en Take-Two alles nog grootser hebben aangepakt. De game, die inmiddels meer dan tien jaar in ontwikkeling is, zou nu al een prijskaartje van meer dan 2 miljard euro hebben.”

Blinkende bolides

GTA VI keert terug naar Vice City, een op Miami gebaseerde fictieve stad. Vice City is al bekend bij gamers, want de met neon verlichte straten, geflankeerd door palmbomen, waren 23 jaar geleden al te zien in de videogame GTA: Vice City. GTA staat languit voor Grand Theft Auto en de trailer pakt ook uit met blinkende bolides en knallende geweren, waar de reeks voor bekend is.

In de nieuwe game vertolken een vrouw, Lucia, en een man samen de hoofdrol. Ze lijken gebaseerd op het iconische gangsterduo Bonnie en Clyde. De videogamereeks, die gamers sinds 1997 kennen, krijgt daarmee voor het eerst een vrouwelijk hoofdpersonage.



Een belangrijke rol is ook weggelegd voor muziek. In GTA kunnen gamers luisteren naar verschillende fictieve radiostations met bekende muziek, terwijl ze rijden in hun blitse sportauto. Er is een zender voor popmuziek, maar ook bijvoorbeeld voor hardrock of hiphop. “Dat komt omdat de broers Dan en Sam Houser – de oprichters van Rockstar Games – begonnen zijn in de platenwereld. Daarom heeft muziek al van bij de oudste titels zo’n grote rol.”

Is succes gegarandeerd?

“Het is nog te vroeg om te zeggen of de trailer goed is onthaald”, vindt Verbruggen. “Maar zeker is dat er hard wordt uitgekeken naar deze titel. GTA staat bekend als een spel dat leuk is om alleen of met vrienden te spelen. GTA Online, de modus waarmee je met vrienden speelt, heeft er mee voor gezorgd dat GTA V jaren na zijn lanceringsdatum bleef leven.”

In recente jaren zijn er in de videogame-industrie ook genoeg voorbeelden van topgames die mislukt zijn. Games zoals de actie-openwereldgame Cyberpunk 2077 van CD Projekt Red en de shooter Battlefield 2042 van EA zijn voorbeelden van grote spellen die bij verschijning op een teleurstelling zijn uitgedraaid door heel wat technische fouten.

‘Rockstar Games zal sterker geplaatst zijn om geduld af te dwingen bij Take-Two. De lange releasetijd zegt eigenlijk al alles over het vertrouwen’ David Verbruggen, CEO Belgian Games

“Ik acht de kans klein dat GTA VI hetzelfde te wachten staat”, stelt Verbruggen. “In het geval van Cyberpunk 2077 legden investeerders CD Projekt Red veel druk op om het spel sneller uit te brengen. Rockstar Games zal daarentegen sterker geplaatst zijn om geduld af te dwingen bij Take-Two. De lange releasetijd zegt eigenlijk al alles over het vertrouwen in Rockstar Games. GTA heeft nog nooit echt teleurgesteld. Maar het moet gezegd: bij een topgame zijn er altijd risico’s, in elke franchise. Het is hit or miss.”

De sterke positie van Rockstar binnen Take-Two heeft volgens Verbruggen alles te maken met het succes van de gamereeks in het verleden. “Take-Two is een grote speler met ook andere grote speltitels, zoals de basketbalgame NBA TK23, maar Rockstar blijft wel veruit de grootste kaskoe. En binnen Rockstar is GTA de grootste franchise, die dankzij het succes van GTA Online een stabiele omzet blijft opleveren tot lang na de releasedatum. In GTA Online geven gamers geld uit. Dat is een belangrijke sterkte.”

