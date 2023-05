Geen Oreo, Lu en Côte D’Or in Colruyt-winkels door prijzenconflict: ‘Prijsverhogingen zijn niet meer te verantwoorden’

Klanten van Colruyt die op zoek zijn naar de vertrouwde producten van onder andere Lu, Côte D’Or en Philadelphia, staan voor lege rekken. Colruyt kon geen akkoord bereiken met de Amerikaanse leverancier, die zijn prijzen verhoogde. “Grote tariefstijgingen zijn voor ons niet meer te verwantwoorden. De situatie is helemaal veranderd ten opzichte van vorig jaar”, zegt Eva Biltereyst, persverantwoordelijke bij Colruyt Group.

De supermarktketen Colruyt is verwikkeld in een prijzenconflict met de Amerikaanse voedingsproducent Mondelez International, bekend van merken als Lu, Oreo, Milka, Belvita, Côte D’Or, Stimorol en Philadelphia. Mondelez levert geen producten meer aan de winkels van Colruyt en Okay, waardoor de voorraden in de supermarkten slinken. Colruyt Group heeft in zijn supermarkten affiches gehangen bij de desbetreffende producten, om de klanten te informeren over de beperkte voorraad.

De Belgische supermarktketen sloot naar eigen zeggen eerder een jaarakkoord met Mondelez voor het jaar 2023, maar ondanks die deal wilde de producent alsnog een “substantiële tariefstijging” doorvoeren, legt Colruyt uit in een persbericht. Colruyt geeft aan dat het niet akkoord gaat met die verhoogde prijzen bij Mondelez. Het wil naar eigen zeggen kritisch kijken naar dat soort beslissingen van leveranciers.

‘Niet meer te verantwoorden’

De supermarktketen geeft aan dat vorig jaar een uitzonderlijke situatie was met stijgende energie- en grondstoffenprijzen. Toen ging Colruyt Group wel om de tafel zitten met leveranciers om prijsverhogingen te bespreken, opdat de situatie draaglijk zou blijven voor alle schakels in de ketting.

‘De prijs voor suiker en granen zit nog steeds in de lift. Dus kan de prijsevolutie van product tot product sterk verschillen. Maar ik wil benadrukken dat hoge prijzen jammer genoeg nog niet tot het verleden behoren.’ Xavier Gellynck, professor aan de UGent

“Vandaag is die situatie helemaal anders en zijn grote tariefstijgingen voor ons niet meer te verantwoorden”, zegt Eva Biltereyst, persverantwoordelijke bij Colruyt Group. “Enerzijds is het onverwachte element op dit moment niet meer aanwezig. De leveranciers hebben zich, net als wij, kunnen voorbereiden op stijgende kosten met een blijvende impact, zoals de loonkosten. Anderzijds zien we ook dat de energieprijzen en de grondstoffenprijzen dalen. Wij zouden een tariefdaling van onze leveranciers dan ook eerder te rechtvaardigen vinden.”

Suikerprijs door het dak

Xavier Gellynck, voedingseconoom en professor aan de UGent, nuanceert die stelling van Colruyt. “Ik denk dat voor beide bedrijven wel iets te zeggen valt. De energieprijzen zijn inderdaad gedaald, maar het is niet zo dat op dit moment de prijzen van alle grondstoffen en producten omlaag gaan. Ik verwacht dat het Mondelez vooral om suiker te doen is, een grondstof die juist nog in prijs stijgt.” Hieronder de prijsevolutie van suiker.

“Het is daarom niet zo vreemd dat Mondelez hogere prijzen blijft vragen. Als het management in de eerste maanden van 2023 heeft vastgesteld dat de kosten te hoog zijn, is het niet vreemd dat ze opnieuw willen onderhandelen met Colruyt.” Professor Gellynck merkt ook op dat de weigering van Colruyt om tot een akkoord te komen, waarschijnlijk weinig indruk maakt op Mondelez. “Wellicht gaat de verkoop bij Colruyt niet eens om 1 procent van de wereldwijde omzet van de Amerikaanse marktleider, terwijl de producten van Mondelez wel grote merknamen zijn voor een keten als Colruyt.”

Uitzonderlijke omstandigheden

Xavier Gellynck stelt dat een jaarcontract in uitzonderlijke omstandigheden kan worden gebroken. “Dat hebben we in het verleden wel vaker gezien. Zo was er enkele jaren geleden nog een conflict tussen Delhaize en Unilever. Vermoedelijk heeft Mondelez in zijn contract met Colruyt wel een clausule laten opnemen, die stelt dat prijzen opnieuw kunnen worden onderhandeld in het geval van uitzonderlijke economische situaties. Nu zijn bepaalde parameters verbeterd, maar de producenten lopen nog steeds tegen hoge prijzen aan. Gaat het dan nog altijd om uitzonderlijke omstandigheden? Dat werkt dit soort van conflicten in de hand.”

Supermarktketens als Aldi en Lidl pakken volop uit met producten die permanent in prijs zijn verlaagd. Toch wil Gellynck de verwachtingen van de consumenten ook temperen. “De prijs voor suiker en granen zit nog steeds in de lift, en dus kan de prijsevolutie van product tot product sterk verschillen. Maar ik wil benadrukken dat hoge prijzen jammer genoeg nog niet tot het verleden behoren.”

Colruyt geeft aan dat het samen met Mondelez aan een oplossing werkt voor de kwestie, maar voorlopig moeten de klanten het dus doen zonder hun favoriete koekjes of zoetigheid. Mondelez was niet bereikbaar voor commentaar.

