Carrefour opent als eerste buitenlandse speler 50 supermarkten in Israël

Carrefour heeft dinsdag zijn eerste 50 winkels in Israël ingehuldigd. De Franse supermarktketen wil dat aantal tegen eind dit jaar nog verdubbelen.

Carrefour is de eerste grote buitenlandse warenhuisketen die in Israël actief is. De Fransen sloten daarvoor een partnerschap met de Israëlische groep Electra Consumer Products en het filiaal Yenot Bitan.

Van 50 naar 100 en 150 winkels

De Carrefour-winkels worden onder franchise uitgebaat. Ze bestaan onder drie formules en benamingen: Carrefour Hyper, Carrefour Market en Carrefour City. Ze zijn verspreid over het hele land, van Tel Aviv over Jeruzalem tot Beer Sjeva.

Voor de eerste vijftig investeerde de groep 250 miljoen sjekel (zo’n 62,6 miljoen euro). Tegen eind dit jaar hoopt men op 80 à 100 Carrefour-winkels in Israël. Op de langere termijn moeten dat er 150 worden, schrijft Times of Israël.

Israël wordt ook het 50e land waar Carrefour winkels heeft.

Tel Aviv is duurste stad ter wereld

Carrefour belooft ook de voedingsprijzen te laten zakken, want Israël staat gekend als een van de duurste ter wereld. De voedingsprijzen liggen er ver boven het OESO-gemiddelde, met vooral zuivelproducten, frisdranken en producten op basis van graan die bijzonder duur zijn.

“Het is een belangrijke dag voor Carrefour. We weten dat de verwachtingen in Israël hooggespannen zijn en willen die inlossen”, verklaarde topman Alexandre Bompard bij de inhuldiging van een winkel in de buitenwijken van Tel Aviv. De Franse keten beloofde nog meer koosjere producten aan te bieden, maar ook “aan betaalbare prijzen”.

Volgens een rangschikking in the Economist was Tel Aviv in 2021 de duurste stad ter wereld, voor Parijs, Hongkong of New York.

Premier Benjamin Netanyahu reageerde dinsdag enthousiast. “Dit is uitstekend nieuws voor de burgers van Israël. Die zullen van goedkopere prijzen kunnen genieten”.

