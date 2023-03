Geen korting meer op diesel: prijzen gaan omhoog

Er geldt geen korting meer op diesel. De accijnsverlaging die de federale regering vorig jaar invoerde, is verleden tijd. Een liter diesel (B7) mag vanaf zaterdag maximaal 1,738 euro per liter kosten, zo maakte de FOD Economie vrijdag bekend. Het gaat om een stijging met 3,2 cent.

De prijs stijgt onder meer omdat de overheid weer de volledige bijzondere accijns van 600,1586 euro per 1.000 liter op diesel zal heffen. Wegens de energiecrisis voerde de federale regering midden maart vorig jaar een korting van 144,6282 euro per 1.000 liter in, wat neerkwam op een totale korting van 17,5 cent per liter aan de pomp.

Tussen begin februari en eind maart had het cliquetsysteem – met een ondergrens van 1,7 euro per liter – al zowat driekwart van de korting op diesel weggewerkt. Het verlaagde accijns gold uiterlijk maar tot en met 31 maart, waardoor nu ook de rest van de korting verdwijnt. Daarnaast heeft ook de omschakeling van winter- naar zomerdiesel een effect specifiek op de dieselprijs. Ook benzine wordt zaterdag iets duurder. De maximumprijzen voor een liter benzine 95 (E10) en 98 (E5) gaan met 1,2 cent omhoog tot respectievelijk 1,784 en 1,913 euro.

Voor zowel benzine als diesel doen een paar indexeringen de prijs stijgen. De bijdrage aan de beheerder van de strategische aardolievoorraden Apetra kent zijn driemaandelijkse aanpassing, de distributiemarges van oliebedrijven kennen hun halfjaarlijkse indexering. De accijnskorting van vorig jaar gold overigens ook op benzine, maar voor die brandstof trad het cliquet in september al voor het eerst in werking. Tegen midden november was de volledige korting weggewerkt.

Lees ook: