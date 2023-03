Verbrandingsmotoren verboden vanaf 2035 in Europa, tenzij ze op ‘e-fuels’ rijden

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben maandag het verbod goedgekeurd op de verkoop van nieuwe wagens met een verbrandingsmotor vanaf 2035. Duitsland heeft zijn verzet ingetrokken, nadat het land met de Europese Commissie een akkoord bereikte over het toekomstige gebruik van ‘e-fuels’ in wagens.

Nieuwe wagens zullen vanaf 2035 geen CO2 meer mogen uitstoten, waarmee er de facto een einde komt aan benzine-, diesel- en hybridewagens, ten voordele van de volledig elektrische auto.

De tekst moet dinsdag formeel de goedkeuring krijgen tijdens een vergadering van de ministers van Energie. De verordening vormt een van de pijlers van het Europese klimaatplan om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Duits verzet

Het politieke akkoord tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement om na 2035 alleen nog emissievrije voertuigen toe te laten, dateert van oktober vorig jaar.

Kort voor de lidstaten het akkoord formeel zouden gaan goedkeuren, ging Duitsland echter op de rem staan. Duitsland heeft immers een sterke auto-industrie die de Europese wetgeving in haar productlijnen zou moeten implementeren.

‘E-fuels’

Het geschil tussen Berlijn en het dagelijkse bestuur van de EU spitste zich toe op de vraag of autobouwers na 2035 nog wagens zouden kunnen maken die op zogenaamde ‘e-fuels’ rijden, een klasse van synthetische brandstoffen.

De Europese Commissie en Duitsland lieten zaterdag weten een akkoord bereikt te hebben in het geschil. “Voertuigen met verbrandingsmotoren kunnen ook na 2035 nieuw toegelaten worden, als ze uitsluitend CO2-neutrale brandstoffen tanken”, meldde de Duitse minister van Transport Volker Wissing.

Verbrandingsmotor op ethanol uit veevoedermais

Trends bracht vorige week het verhaal van Alcogroup, een producent van biobrandstoffen met een marktaandeel van 15 procent in Europa. Technisch wordt het mogelijk een verbrandingsmotor te laten draaien op ethanol die wordt gewonnen uit veevoedermais. “En die kunnen we nu al voor 95 en in de toekomst voor 100 procent CO2-neutraal produceren”, zegt CEO Charles-Albert Peers. Lees meer: