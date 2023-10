Schade aan gasleidingen tussen Finland en Estland blijkt te wijten aan sabotage. De Europese gasprijzen stegen met maar liefst 10 procent.

Onderzoekers die betrokken zijn bij de inspectie van schade aan de onderzeese gasleiding bij Finland gaan ervan uit dat het drukverlies in de leiding het gevolg is van opzettelijke beschadiging. Dat meldt het persagentschap Bloomberg. De gasprijs noteert als gevolg daarvan 10 procent hoger.

Afgelopen weekend stelden waarnemers een “ongewone” daling van de druk in een onderzeese gaspijpleiding vast. De toevoer werd meteen stopgezet en een onderzoek werd geopend. Volgens de onderzoekers zijn er momenteel nog geen definitieve conclusies getrokken. Die worden dinsdagnamiddag verwacht.

Eerdere vernietiging

Het is niet de eerste keer dat onderzeese leidingen worden gesaboteerd. Dat was ook het geval met de Nord Stream-leiding tussen Rusland en Duitsland. Toen werd ook de kwetsbaarheid van zulke leidingen duidelijk. Sinds die aanval heeft de NAVO zijn monitoring in de Noordzee en Baltische Zee verhoogd met hulp van satellieten en de aanwezigheid van vliegtuigen, schepen en onderzeeërs.

Net als de EU-landen is ook Finland niet langer een afnemer van Russisch gas. Het land doet nu meer een beroep op vloeibaar gas (lng) dat afkomstig is uit de Verenigde Staten. In april sloot Finland zich ook aan bij de NAVO.

