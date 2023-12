Franse miljardensteun aan Air France nietig verklaard door Europees Hof

Het Europees Hof van Justitie heeft de Franse staatssteun aan de holding Air France-KLM nietig verklaard. Dat doet op basis van een beroep dat Ryanair en Malta Air hadden aangetekend. De rechter vreest dat de verschillende momenten waarop Frankrijk staatssteun wilde verlenen gevolgen zal teweegbrengen voor de onderlinge concurrentie van luchtvaartbedrijven.

In april 2020 gaf Frankrijk in het kader van de coronapandemie steun aan Air France, met een garantie van 90% op een lening van vier miljard euro en een aandeelhouderslening van drie miljard euro. Amper een jaar, in maart 2021 later volgde een nieuwe kapitaalinjectie. Dit keer in de vorm van een herkapitalisering van 4 miljard euro.

In beide gevallen maakte de Europese Commissie de fout door te oordelen dat alleen Air France en het moederbedrijf, de holding Airfrance-KLM, hiervan zouden profiteren en niet de luchtvaartschappij KLM. Ryanair en Malta Air stelden daarentegen dat de staatssteun in strijd was met de Europese mededingingsregels en de maatschappijen krijgen daarin dus gelijk van het Europees hof.

Het is niet de eerste keer dat Ryanair naar de rechtbank stapte om staatssteun aan een van zijn concurrenten aan te klagen. Eerder nam de lagekostenmaatschappij ook stappen tegen staatssteun aan Lufthansa, en een lagere rechter verklaarde die nietig. Lufthansa maakte bekend dat het intussen het volledige bedrag aan de Duitse staat heeft terugbetaald en het brengt de zaak naar een hoger gerechtshof.

Verwacht wordt dat ook Air France-KLM zich tegen de uitspraak zak verzetten.

