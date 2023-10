Ryanair heeft meer dan 5 miljoen euro sociale bijdragen niet betaald

Er lopen momenteel meer dan 70 “sociale” dossiers tegen Ryanair in ons land. Dat schrijft Le Soir vrijdag. Meer dan 5 miljoen euro aan sociale bijdragen is niet betaald en er is sprake van 1.014 illegaal gedetacheerde werknemers, zo antwoordden minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op een parlementaire vraag van Ecolo-Kamerlid Cécile Cornet.

“Maar liefst 73 dossiers zijn geopend geweest tegen Ryanair, waarvan 36 de afgelopen twee jaar. Al die dossiers zijn momenteel in handen van het gerecht”, legt Dermagne uit. Hij voegt eraan toe dat de Ierse budgetvlieger niet eenzijding de cao die de werkomstandigheden van de piloten regelt, kon breken. Het gaat daarbij om de rusttijden (een van de redenen waarom de piloten al meermaals gestaakt hebben, n.v.d.r.). Onderhandelingen dringen zich op, klinkt het.

Van Quickenborne liet aan Cornet weten dat het zelfstandigenstatuut van bepaalde piloten die bij het Belgische gerecht een klacht ingediend hebben tegen Ryanair, niet gerechtvaardigd of reglementair was. “Vervolgens hebben de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) en het Toezicht op de sociale wetten een berekening kunnen maken van de verschuldigde vergoedingen in hun hoedanigheid als werknemer, om zo de ontweken sociale bijdragen te berekenen. De sociale bijdragen voor regularisatie zijn goed voor meer dan 5 miljoen euro”, aldus de minister van Justitie.

Voorts zou er sprake zijn van de illegale detachering van 1.014 werknemers bij het cabinepersoneel en traagheid en fouten bij de antwoorden overgemaakt aan het personeel. Ryanair-verantwoordelijken zijn in mei opgeroepen voor het arbeidsauditoraat van Henegouwen. Ze ontkenden er de aantijgingen en gaven aan dat het bedrijf zich voor de rechter wil verantwoorden.

Lees ook: