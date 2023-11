Ryanair realiseerde tijdens de eerste helft van zijn boekjaar een winst van 2,18 miljard euro, een stijging van 59 procent tegenover vorig jaar. Goed nieuws voor de aandeelhouders: de Ierse lagekostenmaatschappij gaat volgend jaar, voor het eerst sinds haar beursgang in 1997, een dividend uitkeren.

Het gaat om een dividend van 0,35 euro per aandeel of in totaal 400 miljoen euro, kondigde Ryanair-topman Michael O’Leary maandagochtend aan.

Aandeelhouders belonen

Na 27 jaar gunt Ryanair zijn aandeelhouders voor het eerst een dividend. Dat het zo lang geduurd heeft, is omdat het bedrijf zijn middelen steeds heeft ingezet op het winnen van marktaandeel, zegt Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen. “Hun grootste betrachting is altijd geweest te investeren in een uitbreiding van de vloot. Daarbij valt op te merken dat Ryanair vooral zelf eigenaar is van zijn vliegtuigen, terwijl veel andere budgetmaatschappijen huren.”

“Met een vrije cashflow van 800 miljoen euro heeft het nu de middelen om de aandeelhouders te belonen. Zij hebben het bedrijf gesteund tijdens twee verliesjaren door de covidpandemie en worden nu gesoigneerd. Ryanair neemt zich voor jaarlijks een kwart van de winst na belastingen uit te keren. In de toekomst zou er zelfs een extra dividend kunnen komen.”

Danny Reweghs is maandagavond ook te gast in Z-Beurs op Kanaal Z.

11 procent meer passagiers

Ryanair realiseerde tijdens de eerste helft van zijn boekjaar, dat loopt van april tot en met september, een winst na belastingen van 2,18 miljard euro. Dat is vooral te danken aan een sterke paasperiode, een recordzomer en hogere tarieven. Het aantal klanten steeg met 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 105 miljoen passagiers. Het opende 194 nieuwe routes.

Omstreeks 14 uur maandagnamiddag noteerde het aandeel van Ryanair ruim 8 procent hoger op Euronext dan de slotkoers van vrijdag.

Voor het volledige boekjaar verwacht Ryanair een winst na belastingen tussen 1,85 en 2 miljard euro, zei O’Leary in een videotoelichting. Hij waarschuwde wel dat die prognoses sterk afhankelijk zijn van het uitblijven van onvoorziene ongunstige gebeurtenissen tussen nu en eind maart 2024, verwijzend naar onder andere het conflict tussen Israël en Hamas in de Gazastrook.

Impact

Hoewel O’Leary niet veel in detail ging, gaat Danny Reweghs uit van een recurrent dividend. “Ryanair stelt vast dat er geen zware impact is op zijn zakencijfer als het economisch minder gaat. Het gelooft in verdere groei. De ticketprijs is het voorbije halfjaar met gemiddeld 24 procent gestegen en mensen zijn blijven vliegen. Bovendien zijn ze nog altijd goedkoop in vergelijking met de klassieke maatschappijen.”

Ryanair waarschuwt wel voor de impact van significant hogere brandstofkosten en vertragingen bij de leveringen van nieuwe vliegtuigen.

Dat zijn volgens Danny Reweghs de grootste zorgen voor O’Leary. “Ryanair heeft voor het komende boekjaar 57 nieuwe vliegtuigen besteld bij Boeing om in de zomer van 2024 te kunnen gebruiken, maar tien daarvan zouden vertraging kunnen oplopen, omdat de Amerikaanse fabrikant zelf problemen heeft om aan onderdelen te raken. De stijging van de kerosineprijs weegt ook op de winst, die factuur is met 29 procent opgelopen.”

O’Leary gaf nog mee dat Ryanair verwacht zijn vloot tegen 2034 uit te breiden naar 800 toestellen, 10.000 banen te creëren en 300 miljoen passagiers per jaar te vervoeren.