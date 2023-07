Frank Vandenbroucke pareert kritiek: ‘Voorstel over tweede maand ziekte komt uit Zweedse coalitie’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) verdedigde in het parlement zijn voorstel om werkgevers ook te laten betalen voor de tweede maand ziekte van hun werknemers. Hij kaatst de bal terug naar de criticasters: volgens hem komt het voorstel uit de regering-Michel I.

Vandenbroucke zei dat tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer.

Tweede maand gewaarborgd loon door werkgever

Waarover gaat het? Vandenbroucke heeft een voorstel klaar om ook de tweede maand ziekte van werknemers bij de werkgevers te leggen. Dat meldde de krant De Tijd donderdag. De opbrengst wil hij naar de bedrijven laten terugvloeien via een algemene verlaging van de patronale bijdragen en naar een sterkere prikkel om zieken opnieuw aan te werven. Werkgeversorganisaties VBO, Unizo en Voka alsook de partijen Open VLD, MR en N-VA hebben het voorstel al afgeschoten. Lees meer.

“De kritiek vanuit Open VLD, MR en N-VA is verrassend”, aldus Vandenbroucke in de Kamer. “Dit voorstel is letterlijk overgenomen uit het regeerakkoord van de Zweedse regering. Het heeft op de ministerraad gestaan van de Zweedse regering.”

“Met een belangrijk verschil: die regering was van plan het bedrijfsleven daar volledig voor te laten betalen. Ik wil de opbrengst volledig recycleren naar de bedrijven. Mijn voorstel is veel interessanter. Ik hoop dat ik de collega’s kan overtuigen.”

Kamerlid Kathleen Verhelst van Open VLD, die deel uitmaakte van de Zweedse regering, bevestigde wat Vandenbroucke zei. Maar het is niet doorgegaan omdat de conclusie was dat het niet haalbaar is, zei ze. “Dit zou de kleine kmo’s massa’s geld kosten.”

Vandenbroucke zei nog dat de info van De Tijd niet van hemzelf kwam. “Ze stelden mij een vraag over een maatregel die op tafel ligt en ik heb dat bevestigd. Maar ik had dat liever besproken in de luwte van de ministerraad.”