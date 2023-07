Vandenbroucke (Vooruit) wil werkgevers ook voor tweede maand ziekte van werknemers laten betalen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een voorstel klaar om ook de tweede maand ziekte van werknemers bij de werkgevers te leggen. De opbrengst wil hij naar de bedrijven laten terugvloeien via een algemene verlaging van de patronale bijdragen en naar een sterkere prikkel om zieken opnieuw aan te werven. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Volgens de socialist is er een sterkere responsabilisering nodig in het begin van de afwezigheidsperiode. “In België leggen we maar een relatief korte periode ten laste van de werkgevers”, zegt hij in een interview met de krant. Voor bedienden betalen werkgevers een maand gewaarborgd inkomen, voor arbeiders twee weken. Daarna komt de ziekteverzekering tussen.

Fiscale hervorming

Vandenbroucke doet zijn voorstel in het kader van de onderhandelingen over de fiscale hervorming. “Het idee is de opbrengst – 420 miljoen euro – niet in de begroting op te nemen, maar terug te laten vloeien naar de bedrijven. Met een klein deel wil ik de prikkel voor het opnieuw aanwerven van langdurig zieken versterken. Het grootste deel van het geld krijgen de bedrijven in de vorm van een algemene verlaging van de patronale bijdragen.”

‘Vestzak-broekzakoperatie’

Werkgeversorganisatie VBO vindt het voorstel geen goed idee, maakte gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans duidelijk in De Ochtend op Radio 1. Hij is tevreden dat de minister maatregelen wil nemen om de competitiviteit van de bedrijven te stutten, maar spreekt van een “vestzak-broekzakoperatie”.

Bovendien kan de maatregel alleen werken als naast werkgevers ook werknemers, ziekenfondsen, artsen en andere betrokken partijen geresponsabiliseerd worden, vindt Timmermans. “In dit land kijkt men zelfs naar de werkgevers als het regent.” Ook de collega’s bij Voka en Unizo zijn kritisch. “We verslikken ons in onze koffie”, tweet Voka-topman Hans Maertens. “Vestzak-broekzakoperatie van de hoogste soort.”

‘Totaal onaanvaardbaar’

Danny Van Assche van Unizo noemt het voorstel “totaal onaanvaardbaar”. “Alsof uitval door ziekte altijd en uitsluitend het gevolg van werk is. Dit zal absoluut niet helpen om mensen weer sneller actief te krijgen. Dus njet. Punt.” Het plan van Vandenbroucke kadert in de fiscale hervorming waar de federale regering al een hele tijd over onderhandelt. De liberalen dringen aan op arbeidsmarkthervormingen en competitiviteitsmaatregelen, en daar wil de Vooruit-vicepremier met het voorstel aan tegemoetkomen.

Het is echter maar de vraag of de fiscale hervorming er nog komt. Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ligt de deadline alvast niet op 21 juli, de datum die premier Alexander De Croo naar voren schuift, maar wel op 31 december. (Belga)