Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) sluit nieuwe onderhandelingen over een fiscale hervorming in de federale regering niet helemaal uit, nadat Ecolo daar eerder deze week om had gevraagd. “Zeg nooit nooit, maar dan zijn er wel nieuwe elementen nodig, en die heb ik nog niet gehoord”, zei ze vrijdag in De Ochtend.

Covoorzitter Jean-Marc Nollet van de Franstalige groenen zei woensdag dat, als het van zijn partij afhangt, de fiscale hervorming binnenkort terug op de regeringstafel komt, zodat er voor de verkiezingen van juni volgend jaar al minstens een deel kan worden afgerond. De onderhandelingen over zo’n hervorming sprongen voor het zomerreces af, maar Nollet wil zich daar niet bij neerleggen.

In De Standaard zegt zijn collega bij Groen Nadja Naji vrijdag dat haar partij “er de komende maanden opnieuw voor zal strijden om de btw op het openbaar vervoer, groenten en fruit naar 0 procent te brengen”. Een btw-verlaging voor enkele basisproducten maakte deel uit van de fiscale hervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) had voorgesteld, maar die vorige maand dus afsprong.

Begrotingscontrole

Staatssecretaris Bertrand zegt in een reactie de vraag van de groenen te hebben gelezen, maar wijst erop dat er pas volgende week opnieuw een ministerraad op de agenda staat, waar de regeringspartijen elkaar in de ogen zullen kunnen kijken. Een nieuw debat over een fiscale hervorming – “die er ooit wel eens zal móéten komen” – veronderstelt wel dat er nieuwe elementen op tafel worden gelegd, maakt Bertrand duidelijk. “Voor de zomer waren er veel te veel veto’s.”

“Ik lees dat sommigen pleiten voor een btw-verlaging, maar die zal moeten worden gecompenseerd”, houdt ze vast aan het principe dat een fiscale hervorming budgetneutraal moet zijn. “Zeg nooit nooit, maar ik heb nog geen nieuwe elementen gehoord.”

De prioriteit gaat de komende weken uit naar de begrotingscontrole. Bertrand herhaalt dat de regering op zoek moet gaan naar 1,2 miljard euro, waarbij 400 miljoen euro zal worden bespaard en zal worden gezocht naar 400 miljoen euro aan nieuwe inkomsten en 400 miljoen euro aan ‘diversen’. Wat de nieuwe inkomsten betreft, mikt de regering op belastingen “die de burgers en de middenklasse zo weinig mogelijk raken”, aldus Bertrand.

