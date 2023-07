Test-Aankoop wil dat de Mededingingsautoriteit onderzoekt of er sprake is van graaiflatie, waarbij hogere winstmarges in de voedingsketen de prijzen in de supermarkt de hoogte injagen. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsproducenten, ontkent dat met klem. “Dit lost niets op.”

Volgens Test-Aankoop stegen de prijzen in de supermarkten in juni nog met 17 procent, ondanks dalende grondstoffenprijzen. Volgens de consumentenorganisatie ligt het probleem niet bij de supermarkten, maar bij de producenten.

‘Verschillende factoren’

Fevia zegt in een reactie aan Trends/Kanaal Z het initiatief van Test-Aankoop te betreuren en ontkent met klem dat er sprake zou zijn van onwil van de voedingsproducenten. “Onze bedrijven maken geen misbruik van de situatie”, beklemtoont CEO Bart Buysse. “De inflatie is er ook niet voor niets, die wordt bepaald door verschillende factoren.”

Zo verwijst Fevia onder andere naar de prijzen van de grondstoffen. Buysse: “Dat de prijzen dalen, geldt eerst en vooral niet voor alle grondstoffen. En zelfs als ze dalen, vertaalt zich dat niet meteen in hun contracten met de leveranciers. Daarnaast zijn er ook de energieprijzen, de prijzen van verpakkingen en transportkosten.”

“Laat ons ook niet vergeten dat de kost van de loonindexering in januari historisch hoog was. Dat zijn allemaal elementen die mee de kosten van voedingsproducten bepalen.”

Geen bewijzen

Fevia herinnert er ook aan wat zowel de Nationale Bank van België (NBB) als het Prijzenobservatorium eerder al vaststelden, zoals Trends schreef, dat er in België geen bewijzen van graaiflatie zijn en dat er redenen zijn voor de hogere prijzen.

“Die studies hebben zowel voor de prijzen als voor de marges de evolutie bekeken en aangetoond dat er geen sprake is van graaiflatie”, zegt Buysse.

Ook wijst de topman van Fevia erop dat het algemene inflatiecijfer veel sneller steeg dan de voedingsinflatie. “Die heeft later de kop opgestoken. Dat bewijst net dat onze bedrijven lange tijd die kosten niet hebben kunnen doorrekenen. Nu al beginnen anticiperen op prijsdalingen is niet evident vanwege de redenen die ik heb vermeld.”

Fiscale hervorming

Buysse vindt overigens dat het verhaal van de hoge voedingsprijzen ketenbreed bekeken moet worden. “Onze bedrijven zijn zelf afhankelijk van leveranciers. De weg naar de consument verloopt via een aantal spelers, waaronder de supermarkten. Daar wordt de finale prijs bepaald. Zelfs al zouden de producenten in staat zijn om hun prijzen te laten dalen, dan zou de consument dat nooit merken als de andere schakels niet meewerken.

“We bespreken dit momenteel verder binnen het Belgisch ketenoverleg, met de bedoeling om daarover samen positie in te nemen, zoals minister Pierre-Yves Dermagne (van Werk en Economie, nvdr.) vroeg.”

“Iedereen moet mee in het bad als we lagere prijzen willen, ook het beleid”, besluit Buysse. Hij verwijst daarmee naar de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem die nu op tafel ligt, en naar eerdere budgettaire beslissingen van de regering. Daarin spreekt men over een versterking van de verpakkingstaks en een btw-verhoging voor voedingsproducten, die basisproducten zijn.

“Minister Dermagne vraagt een inspanning van de voedingsproducenten en bij uittreding de andere schakels in de keten, maar dat heeft geen zin bij nieuwe maatregelen die de kost van voeding en dus de prijs voor de consument de hoogte injagen.”

