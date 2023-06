De Europese Unie wil haar toeleveringsketens meer gaan diversifiëren en zich economisch minder kwetsbaar opstellen. Daar engageren de Europese leiders zich toe, na een strategisch debat over hun relaties met China op de EU-top in Brussel. De leiders kiezen voor een “risicovrij” Chinabeleid, maar benadrukken dat ze zich daarmee niet willen isoleren van de grootmacht.

Op die manier bevestigen ze de strategie van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “De-risking, not de-coupling”, omschrijft ze de voorgestelde aanpak van China nu al enkele maanden. In de context van de geopolitieke en economische spanningen en de invloedrijke rol van China op het wereldtoneel drong een grondig Chinadebat onder de Europese kopstukken zich op.

Ze bevestigen dat de Europese Unie stabiele relaties met China nastreeft, dat ze omschrijven als “tegelijk een partner, een concurrent en een systemische rivaal”. Zoals Belgisch premier Alexander De Croo het al meermaals zei, hamert de EU wel op het belang van een gelijk speelveld en wederkerigheid. “Europese bedrijven moeten in China kunnen doen wat Chinese bedrijven hier kunnen doen”, vindt De Croo.

Afhankelijkheid afbouwen

“De Europese Unie zal haar kritieke afhankelijkheid en haar kwetsbaarheden verder blijven afbouwen, onder meer op het vlak van haar bevoorradingsketens, en zal waar nodig en gepast een meer risicovrije en gediversifieerde aanpak nastreven”, zeggen de leiders in hun conclusies. Maar “de EU heeft niet de bedoeling zich te isoleren of zich naar binnen te keren”. Die aanpak gaat over meer dan China alleen, maar het mag duidelijk zijn dat Peking bij de leiders top-of-mind was.

Ze vinden dat China druk moet uitoefenen op Rusland om zijn oorlog in Oekraïne stop te zetten en er zijn troepen weg te trekken. De EU bevestigt haar een-Chinabeleid, waarbij Taiwan als onderdeel van de Chinese Volksrepubliek wordt beschouwd, maar verzet zich tegen “unilaterale pogingen om de status quo met geweld of dwang te veranderen”. Gevolgen als dit toch zou gebeuren, worden daar voorlopig niet aan gekoppeld.

China wordt gevraagd de mensenrechten te respecteren. In die context is de EU “bezorgd” over de toepassing van dwangarbeid en de behandeling van mensenrechtenactivisten en minderheden, en over de situatie in Tibet, Xinjiang (de regio waar een Oeigoerse moslimminderheid woont) en Hongkong.

