‘Elon Musk, de chaos monkey van het kapitalisme’

Weet u waarom er zo weinig pannes zijn bij Netflix, Facebook en andere internetgiganten? Ze werken met chaos monkeys. Dat is testsoftware die de IT-infrastructuur op alle mogelijke manieren aanvalt en zo de robuustheid en de weerbaarheid van de systemen test.

Het kapitalisme heeft ook een chaos monkey gekregen in de persoon van de losgeslagen Elon Musk, die de limieten test en steeds meer een systeemrisico is.

Afgelopen week mengde hij zich in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij overhaalde de Republikein Ron DeSantis zijn kandidatuur te lanceren op Twitter via een livestream waar Musk, sinds vorig jaar de eigenaar van Twitter, als moderator optrad. Er zijn nog miljardairs die verkiezingen proberen te beïnvloeden, maar Musk doet het op een enorm brutale manier.

Enkele dagen later kondigde Neuralink, een ander bedrijf van Musk, aan dat het zijn implantaten voor communicatie met de hersenen gaat testen op mensen. Eerder dit jaar lekte nochtans uit dat bij eerdere testen 1.500 dieren zijn gestorven.

Een maand geleden lanceerde zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX zijn grote raket die missies naar Mars mogelijk moet maken. Die ontplofte kort na de lancering.

Dat is niet abnormaal voor een prototype, maar de toezichthouder FAA was bijzonder ontstemd over de haast waarmee het lanceerplatform gebouwd was. Bij de lancering was het half ontploft, de brokstukken en de as vlogen kilometers ver. De FAA heeft de tests aan banden gelegd.

Nog eentje om het af te leren: het fabelachtige vermogen van 200 miljard dollar van Elon Musk is grotendeels gebaseerd op de beurskoers van Tesla, waarvan hij de grootaandeelhouder is. De autofabrikant heeft een astronomische waardering omdat genoeg beleggers geloven dat Musk Tesla voor de eeuwigheid een overwicht kan geven, zoals Apple in smartphones of Amazon in e-commerce.

Tesla-baas Elon Musk. © Belga Image

Maar de automarkt zit niet zo in elkaar, er is veel meer concurrentie. Tesla ziet zijn voorsprong in de elektrische-automarkt slinken. Musk gokt dat hij Tesla met zelfrijdende wagens toch onaantastbaar kan maken. Daarom zet hij zeer agressief door met software om Tesla’s autonoom te laten rijden.

Hij ligt al jaren in de clinch met de toezichthouders. De software is volgens hen onvoldoende getest en de Tesla’s vertrouwen te veel op klassieke camera’s in plaats van op geavanceerde sensoren om nu al veilig autonoom te kunnen rijden.

Toezichthouders kunnen Musk echter enkel wat afremmen. Hij wil de eerste zijn die volledige zelfrijdende wagens kan verkopen, whatever it takes. Volgens de zakenkrant Handelsblatt heeft de software al duizenden ongevallen veroorzaakt en steekt Tesla dat in de doofpot.

Blijkbaar kan één persoon, die nooit verkozen is, toch veel te veel macht krijgen of veel te veel schade aanrichten.

Musk is niet de enige miljardair die uit eigenbelang, eerzucht of machtshonger desnoods de wet wil overtreden. Maar hij is uniek omdat hij op zo veel vlakken de limieten van het toelaatbare opzoekt: politiek, economisch en ethisch. Hij toont de zwakke plekken in de manier waarom op we onze samenleving en economie organiseren. Blijkbaar kan één persoon, die nooit verkozen is, toch veel te veel macht krijgen of veel te veel schade aanrichten. De huidige instellingen, normen en waarden volstaan niet.

Er is een grotere kans dat Musk in al zijn roekeloosheid en impulsiviteit zijn eigen imperium doet ineenstorten. Maar als dat niet gebeurt, zal zijn macht onvermijdelijk ingeperkt worden door Amerikaanse, Europese en misschien zelfs Chinese overheden en politici. Zijn belangen zijn steeds verder verwijderd van het algemeen belang. Hij toont aan overheden enkele kritieke zwakke plekken van ons kapitalisme. De uitdaging zit erin die af te dekken zonder de goede dingen te verliezen.

Een samenleving heeft mensen nodig die grenzen willen verleggen, die het durven op te nemen tegen een goliath. Elon Musk mag nu misschien de chaos monkey van het kapitalisme geworden zijn, hij was eerst wel het beste bewijs dat dit systeem als geen ander creativiteit en ambitie beloont en mensen fantastische dingen laat doen.