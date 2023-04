Historische tijden voor LVMH

Voor wie het aandeel LVMH al bezit, kan het moment aangebroken zijn om een defensieve constructie op te zetten.

Louis Vuitton Moët Hennessy is hot in de financiële wereld. Het heeft als eerste Europees bedrijf de kaap van 500 miljard euro beurskapitalisatie overschreden. Het behoort daardoor tot de top tien van de grootste bedrijven ter wereld op basis van de marktkapitalisatie. De topman, Bernard Arnault, prijkt stevig bovenaan op het lijstje met de rijkste mensen ter wereld. Daarmee doet hij beter dan Elon Musk, Jeff Bezos en Bill Gates. De recent bekendgemaakte resultaten waren alweer schitterend. De aandelenkoers haalde boven 900 euro even een nieuw record.

Al dat positieve nieuws belet niet dat de aandelenkoers vorig week dinsdag een dipje beleefde. Toeval of niet, maar net op 25 april noteerde het aandeel ex-dividend. Dat zal er wel voor iets hebben tussen gezeten. Voor het eerst in twee jaar werd eveneens een nieuwe obligatie met een looptijd van drie jaar uitgegeven. De stukken krijgen de rating AA- en behoren daarmee tot de veiligste ter wereld.

Het aandeel LVMH is duur (27 keer de verwachte winst), maar dat is het al vele jaren. Tot daar niets nieuws onder de zon. Het aandeel staat al geruime tijd op ons kooplijstje. Wie het al geruime tijd bezit, kan terugkijken op aanzienlijke koerswinst, maar het moment kan aangebroken zijn om een defensieve constructie op te zetten. Een adempauze in de koersevolutie na enkele fantastische maanden zou heel gewoon zijn.

Geschreven call

Schrijf de call LVMH september met uitoefenprijs 900,00 euro @ 59,00 euro

De premie van 59 euro levert een extra rendement op van 6,6 procent in vijf maanden. We gaan ervan uit dat de koersstijgingen even kunnen stilvallen onder 900 euro. In dat geval blijft de premie verworven. Deze call vervalt op 15 september. Staat de aandelenkoers tegen die datum hoger dan 900 euro, dan moet de optieschrijver een deel van de premie opofferen. Pas als LVMH meer waard wordt dan 959 euro (900 + 59), maakt de callschrijver verlies. Het zou neerkomen op een waardestijging van het aandeel met 8,5 procent. Let op: deze positie is enkel mogelijk voor wie ten minste 100 aandelen in portefeuille heeft.