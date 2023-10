Een derde van zelfstandige supermarkten maakt verlies

Bijna een op de drie (27,9 procent) Vlaamse supermarkten in handen van zelfstandige ­ondernemers maakte in 2022 verlies. Dat is aanzienlijk meer dan de 18 procent uit 2019, zo schrijft De Tijd vrijdag op basis van een analyse van de jaarrekening van 252 supermarkten door het onderzoeks­bureau Serunt, in opdracht van de zelfstandigenorganisatie Unizo.

De cijfers tonen opnieuw dat de supermarktsector er een zwaar 2022 heeft opzitten. De inflatie ­bedroeg 11 procent en de winkels konden hun stijgende kosten voor energie en lonen niet in hetzelfde tempo verrekenen in hun verkoopprijzen. Dat komt door de toegenomen concurrentie, die de ruimte voor prijsverhogingen beperkt. Het aantal supermarkten nam in het voorbije decennium met de helft toe, vooral door de komst van Albert Heijn, Intermarché en Jumbo.

Met 3,08 supermarkten per 10.000 inwoners heeft België ­volgens Unizo het hoogste aantal vestigingen per capita in Europa. Frankrijk heeft er 2,92 per 10.000 inwoners, Nederland 2,53. De ­concurrentie is een zegen voor de consument, maar levert super­markt­directies hoofdpijn op.

Zelfstandige winkeliers kunnen hun prijzen niet naar eigen goeddunken verhogen. Ze zijn immers gebonden aan het prijsbeleid van de keten waarbij ze zijn aangesloten. Spelers als Albert Heijn en Jumbo leggen hun ­franchisenemers al ­jaren maximumprijzen op. Dat doen sinds kort ook Carrefour en Delhaize.

Zelfstandige supermarkten boekten vorig jaar gemiddeld 106.000 euro winst. Dat is bijna de helft minder dan in 2021 en een veel lager cijfer dan in 2020. Dat waren twee top­jaren, want door corona deed de Belg meer inkopen in buurtwinkels.

