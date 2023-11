ECB-vicevoorzitter waarschuwt voor tijdelijke opleving inflatie

De inflatie in de eurozone zou in de komende maanden tijdelijk weer kunnen aantrekken. Daarvoor waarschuwde vicevoorzitter Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank (ECB) maandag in een toespraak tijdens de Frankfurt Euro Finance Week.

“We verwachten de komende maanden een tijdelijke toename van de inflatie, omdat de basiseffecten van de scherpe stijging van de energie- en voedselprijzen in het najaar van 2022 zullen wegvallen”, verklaarde De Guindos. De Spaanse centrale bankier geeft daarmee aan dat het gunstige vergelijkingseffect van de inflatie ten opzichte van de hoge niveaus van vorig jaar langzaam verdwijnt. Wel denkt hij dat de afkoeling van de inflatie op de middellange termijn wordt voortgezet.

De inflatie in de eurozone is na een recordreeks van renteverhogingen door de ECB inmiddels flink afgenomen ten opzichte van het hoogtepunt van bijna 11 procent een jaar geleden. In oktober kwam de inflatie uit op 2,9 procent. Dat is het laagste niveau in twee jaar tijd, maar nog altijd hoger dan de doelstelling van 2 procent van de ECB. Verschillende ECB-bestuurders hebben al gewaarschuwd dat het laatste deel van de strijd om de inflatie weer op het gewenste niveau te krijgen “het moeilijkste” zal zijn.

Energieprijzen onzeker

Energieprijzen blijven volgens De Guindos een belangrijke bron van onzekerheid voor de inflatie-ontwikkelingen door de toegenomen geopolitieke spanningen. Hetzelfde geldt voor de voedselprijzen, die volgens hem zouden kunnen stijgen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden en de klimaatcrisis.

Volgens de vicevoorzitter moet de ECB “in deze tijden van grote onzekerheid” heel voorzichtig zijn op het gebied van communicatie. Hij wilde dan ook niet vooruitlopen op eventuele toekomstige rentestappen. Wel benadrukte hij dat het praten over renteverlagingen “voorbarig” is.

Eerder waarschuwde ECB-voorzitter Christine Lagarde al dat het niet is uitgesloten dat de consumentenprijzen in het eurogebied weer harder kunnen gaan stijgen en dat de centrale bank “waakzaam” moet blijven ten aanzien van de inflatie. Op de financiële markten wordt daarentegen verwacht dat de ECB klaar is met renteverhogingen en dat de rente in de loop van volgend jaar weer zal worden verlaagd. Volgens Lagarde zal er de “komende paar kwartalen” echter nog geen renteverlaging komen.

