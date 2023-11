‘Nieuw ECB-beleid kan Europese banken onder druk zetten’

S&P Global vreest dat nieuw beleid van de ECB Europese banken onder druk kan zetten.

De Europese Centrale Bank (ECB) is onlangs begonnen met een herziening van haar operationele kader en verwacht die in het voorjaar van 2024 af te ronden. Hieronder valt ook het vaststellen van de minimumreserveverplichtingen voor banken. Momenteel is de reserveverplichting 1%. Die vertegenwoordigt het aandeel van deposito’s, schuldbewijzen en geldmarktpapier dat banken die actief zijn in de eurozone, moeten aanhouden bij de ECB.

Lichte verhoging

S&P Global verwacht dat een lichte verhoging van deze verplichting naar 2% kan leiden tot een bescheiden daling van de winsten en liquiditeit van banken in de eurozone. De analist schat in dat wanneer andere factoren gelijk blijven, een verhoging van de minimaal vereiste reserves met één procentpunt kan leiden tot een onmiddellijke brutoverlaging van de winst voor belastingen met 3,3% en van de liquiditeitsdekkingsratio met 4,7%.

De meeste Europese banken hebben volgens S&P Global comfortabele winst- en liquiditeitsbuffers. Wel kan de verhoging van de verplichting ertoe leiden dat de 3,6 biljoen euro aan overtollige reserves van de banken in de eurozone uitgeput raakt. Zeker omdat zij tegen eind 2024 nog 500 miljard euro aan uitstaande target longer-term refinancing operations (TLTRO) moeten terugbetalen. Voor de meeste Europese banken zorgt volgens S&P Global een reserveverplichting van 2% in combinatie met de TLTRO ervoor dat de overtollige reserves met 10-20% dalen.

De grootste problemen voorziet S&P Global voor Italiaanse en in mindere mate ook Griekse banken, waar de overtollige reserves met respectievelijk 70 en 45% kunnen dalen. Dit kan sommige banken met een zwakkere financierings- en liquiditeitspositie volgens S&P Global ertoe dwingen om op zoek te gaan naar alternatieve herfinancieringsopties.

