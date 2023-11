Start-up in diervrij vlees Paleo opent in Singapore eerste buitenlands kantoor

Paleo, de Vlaamse foodtechstart-up van voormalig Groen-politicus Hermes Sanctorum, breidt zijn activiteiten uit naar Azië. Het opent deze week in Singapore zijn eerste buitenlands kantoor.

Dat kantoor moet als uitvalsbasis dienen voor toekomstige activiteiten in de bredere Aziatisch-Pacifische regio.

Sanctorum had eerder dit jaar aan Trends-Kanaal Z al te kennen gegeven dat hij naar de Amerikaanse en de Aziatische markt lonkte, omdat de procedures voor goedkeuring daar minder lang duren dan in Europa.

“Singapore is dé mondiale hotspot voor het diervrije vlees en vis van de toekomst. Als we ergens eerst moesten zijn, was het wel hier”, zegt Sanctorum.

Diervrij vlees en vis

Paleo ontwikkelt dierlijke eiwitten, maar zonder dieren. Die moeten vlees- en visvervangers meer naar vlees en vis doen smaken.

De Vlaamse foodtechstart-up focust op myoglobine, een eiwit uit de spieren van gewervelde dieren dat zorgt voor de typische smaak, kleur en geur van vlees. Paleo kan eiwitten van rund, varken, lam, tonijn en zelfs mammoet nabootsen. CEO Sanctorum gaat er prat op dat zijn product biologisch niet te onderscheiden is van de dierlijke variant, maar dan zonder dierenleed en grote ecologische voetafdruk (lees meer).

“Dergelijke alternatieve eiwitten doen het ook goed op de Aziatisch-Pacifische markt, en dat is de Europese Unie niet ontgaan”, klinkt het in een persbericht. “Paleo werd geselecteerd als één van de twintig beloftevolle kmo’s die de klimaatverandering in de agrovoedingsketen helpen tegen te gaan en die daarom door het Global Foodture-project worden ondersteund om als Europees bedrijf de Aziatisch-Pacifische markt te betreden.”

Drie jaar jong

Paleo werd in oktober 2020 opgericht door Hermes Sanctorum en zijn vennoot Andy De Jong en is drie jaar later vertienvoudigd in personeel. Het haalde begin dit jaar in een investeringsronde nog 12 miljoen euro op.

Het gaat dus hard, al tempert Sanctorum: “Elke week bieden zich nieuwe bedrijven aan, die staan te popelen tot ons product volledig klaar is voor toepassingen in plantaardige vlees- en visvervangers. Ik moet vaak aanmanen tot geduld, terwijl ik tegelijkertijd ook alles in de steigers wil zetten voor als het zover is. Het wereldwijde potentieel voor ons product is enorm.”

