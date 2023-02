Start-up Paleo tankt 12 miljoen euro: ‘Kan alternatieve vleesindustrie naar hoger niveau tillen’

Paleo, de firma van voormalig Groen-politicus Hermes Sanctorum, heeft in een investeringsronde 12 miljoen euro opgehaald. De start-up ontwikkelt eiwitten die vlees- en visvervangers meer naar vlees en vis moeten doen smaken. “Zonder ethische bezwaren je vleesbeleving ervaren”, vat Sanctorum de kernactiviteit van Paleo samen.

Sanctorum en zijn vennoot Andy De Jong zochten naar een businessvriendelijke manier om het dierenleed en de milieuhinder die de vleesindustrie met zich brengt, te teugelen. Daarom begonnen ze twee jaar geleden met een start-up die vleeseters kan overtuigen over te stappen op plantaardige alternatieven. Een vaak gehoord bezwaar is dat plantaardig vlees niet dezelfde smaak heeft als echt vlees. Daar moeten de ingrediënten die Paleo maakt, verandering in brengen.

Ggo-vrij

Feitelijk produceert Paleo myoglobines. Dat zijn de ijzerhoudende eiwitten die je vindt in de spieren van gewervelde dieren, en die vlees van zijn typische smaak en textuur voorzien. “Myoglobines schenken het vlees zijn rode kleur en zorgen ook voor de geur van gegrild vlees”, merkt Sanctorum op. De voedingsfirma realiseert dat via ‘precisiefermentatie’, een gistproces dat ook door de bierbrouwer AB InBev wordt toegepast.

Concreet wordt in het Paleo-lab in Charleroi een stukje DNA aan de gist toegevoegd. Dat maakt vervolgens de zes smaakversterkers uit het aanbod aan: de eiwitten van onder meer rund, kip, varken, lam en tonijn.

Sanctorum gaat er prat op dat zijn vlees- en viseiwitten ggo-vrij (genetisch gemodificeerde organismen) zijn. “Het vernuftige van onze technologie is dat de gisten de dierlijke eiwitten maken en afgeven, zodat we de gist en het eiwit makkelijk industrieel kunnen scheiden en we een zuiver eiwit overhouden”, zegt hij daarover in De Tijd. “Zelfs met de meest gevoelige methode vind je geen DNA meer in ons product.”

Dat levert een belangrijk concurrentievoordeel op, want “de meeste dergelijke producten hebben geen ggo-vrij label”, merkt Michaël Vlemmix van mede-investeerder Gimv op.

Mammoet-eiwit

Markant: Paleo produceerde ook een smaakversterker voor het vlees van een dier dat niet meer op aarde rondloopt; de eiwitten van een mammoet.

“Dat is eigenlijk een showcase”, stelt Sanctorum aan onze redactie. “Dat we dat kunnen opleveren, betekent eigenlijk dat je om het even welk eiwit kunt produceren, zelfs van een uitgestorven diersoort.”

Paleo werkte voor de productie van het mammoet-eiwit samen met het Centrum voor Paleogenetica in Stockholm. Samen hebben de organisaties het meer dan een miljoen jaar oude DNA van de steppemammoet, het oudst bekende DNA, onderzocht tot ze het ontbrekende puzzelstukje hadden opgediept. Dat stukje DNA-code voegde Paleo vervolgens toe aan de gistsoort waarmee de start-up zijn eiwitten produceert, et voilà: een micro-organisme mammoet was herboren.

De bedoeling is evenwel dat Paleo zijn producten slijt aan bedrijven uit de plantaardige voedingsindustrie. En de spelers daar zijn vooralsnog het meest geïnteresseerd in de smaak van rund. “Belangrijk is dat dit geen gimmick wordt; ze gaan niet binnenkort mammoetvlees op de markt brengen”, weet Vlemmix van Gimv. Dat betekent niet dat Paleo een doordeweeks product aanbiedt. “De smaakversterkers zijn een potentiële katalysator om de alternatieve vleesindustrie naar een hoger niveau te tillen”, betoogt Vlemmix.

VS en Singapore

Rest nog het eigenlijke nieuws: de financieringsronde. Die werd geleid door DSM Venturing, de investeringstak van het Nederlandse chemieconcern met dezelfde naam, en Planet A Ventures, een nieuw Berlijns fonds dat focust op groene tech. Onder meer de hiervoor vermelde Belgische investeringsfirma Gimv stapte dus in.

“Het grootste deel van de kapitaalinjectie gaat naar het opschalen van Paleo’s productiemogelijkheden en procedures om toelating te krijgen tot verschillende jurisdicties”, zegt Bram Vanparys van Gimv daarover.

Voor die opschaling is Paleo vooral op zoek naar meer en grotere fermentoren, de apparaten waarmee het op industriële schaal zijn smaakversterkers hoopt te ontwikkelen.

Sanctorum zegt zich eerst te richten op Europa, de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië. “Europa heeft het grootste marktpotentieel, maar daar duren de procedures ook langer en zijn ze strenger”, klinkt het nog in De Tijd. “Dus wellicht zetten we eerst in op de VS of Singapore, waar we maar een paar maanden moeten wachten.”