Leuven overhandigt Europa klimaatcontract: 80 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030

Leuven is op Europees niveau een duurzaamheidspionier met een roadmap voor 2030, waar alle Leuvense stakeholders bij betrokken zijn. Vandaag overhandigt de stad een ambitieus klimaatcontract aan de Europese Commissie, een nieuwe mijlpaal.

De vzw Leuven 2030, geleid door Katrien Rycken, verzamelt al jaren alle Leuvense stakeholders – van de overheid over bedrijven en onderwijsinstellingen tot het middenveld – rond een heldere roadmap om klimaatneutraal te worden tegen 2030. Hier leest u hoe dat model precies werkt. Bij het schrijven van dat artikel vorig was Leuven nog een van de kandidaten voor de Europese missie ‘100 Klimaatneutrale en Slimme Steden tegen 2030’. Driekwart van de inwoners van de Europese Unie woont in een stad. Als die klimaatneutraal worden, is een groot deel van het werk gedaan. De gekozen steden doen het pionierswerk, zodat andere steden kunnen kopiëren wat werkt.

Leuven haalde het en werd één van de uiteindelijk 112 – in plaats van de beoogde 100 – geselecteerde ‘missiesteden’. Dat zorgde opnieuw voor een versnelling in de Dijlestad, want de doelen moesten nu nog scherper. Dat leidde tot het klimaatcontract dat de stad Leuven en Leuven 2030 vandaag overhandigen aan de Europese Commissie. Het klimaatcontract is een deel van de Europese Green Deal, de groeistrategie waarbij de EU klimaatneutraal moet zijn in 2050.

86 projecten

In dat klimaatcontract staan 86 concrete projecten en de bijbehorende engagementen van meer dan 30 partners. Het gaat onder meer om proefprojecten rond duurzame warmte, een stadsregionaal fietsroutenetwerk, de logistiek versneld elektrificeren, ontharden, een waterbatterij voor een meer evenwichtige grondwatertafel en een proefproject om industriële procesemissies af te vangen.

Het Leuvense klimaatcontract stipuleert dat de stad haar CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 80 procent zal verminderen in vergelijking met 2019: van 457.000 ton naar 79.000 ton CO2 per jaar. Om het klimaatcontract te financieren, innoveert Leuven met een klimaatfinancieringsfonds, dat in de steigers staat. Het moet een portfoliomodel worden, waarbij verschillende types investeerders in meerdere van de 86 projecten tegelijk kunnen investeren. De winst wordt geplafonneerd, waarbij overwinsten worden geherinvesteerd. Het model wil daarin ook de ‘kosten van niets doen’ verrekenen.