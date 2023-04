Hoe Claire lokale CO2-compensatie mogelijk maakt

Claire koppelt bedrijven die hun CO2-uitstoot willen terugdringen aan organisaties die oplossingen aanbieden om CO2 lokaal te verminderen of op te slaan. Via de start-up slagen toonaangevende Belgische bedrijven, waaronder het festival Tomorrowland, Milcobel en Qframe, erin hun klimaattransitie te versnellen. “Lokale compensatie zet écht iets in gang.”

Claire staat voor clean air. Dat is exact wat de start-up van oprichters Johanna Huylenbroek, Joris De Keijser, Noah Janssen en Bart Vercoutere nastreeft. Om de opwarming van de planeet onder 1,5 graden te houden moet de uitstoot van broeikasgassen met de helft worden gereduceerd tegen 2030. De stap daarna is klimaatneutraliteit in 2050. Bijna alle bedrijven zijn vandaag bezig met investeringen om de eigen uitstoot te verminderen, maar vele zullen de resterende uitstoot die ze zelf nog niet weggewerkt krijgen, moeten compenseren. Daar wil Claire die ondernemingen mee helpen. Het doet dat via een samenwerkingsmodel waarbij het bedrijven, organisaties of overheden gedurende drie jaar één op één koppelt aan lokale projecten die de uitstoot verminderen of CO2 opslaan.

“Stel: een bedrijf heeft de ambitie zijn broeikasgasemissie jaarlijks met 100 ton te reduceren. Dan zoeken wij daar de best passende compensatieprojecten voor”, verduidelijkt Bart Vercoutere, een van de oprichters van Claire. De man heeft vele petjes op. Hij is ook executive partner bij de financieringsadviseur Ventures4Growth en directeur hardware bij de slimme pakjesoplossing BringMe. Voordien was hij managing director bij de sectororganisatie i-Cleantech Vlaanderen.

Sneller en doelgerichter

De projecten die Claire selecteert, verkopen hun gereduceerde of gecapteerde CO2 voor drie jaar via dat systeem. Ze mogen die CO2 gedurende die periode zelf niet in mindering brengen van hun eigen koolstofbalans, daarna mag dat wel. “Het unieke aan onze koppeling is het lokale karakter”, benadrukt Bart Vercoutere. “Er vallen veel sneller en doelgerichter ecologische winsten te boeken als een Belgisch bedrijf bijvoorbeeld een nieuw bos in eigen regio plant of een school financieel ondersteunt om de verwarming om te schakelen naar duurzame technieken.”

Omdat alle projecten van Claire zich in België bevinden, kunnen klanten het project zelf gaan bekijken en evalueren. De lokale aanpak houdt bovendien ook de administratieve kosten beperkt, zodat gelden maximaal en doelgericht terechtkomen waar ze horen: bij de projecten.

Bedrijven krijgen via Claire ook betrouwbare ISO 14064-gevalideerde CO2-certificaten, waarop vermeld staat hoeveel ton ze hebben gecompenseerd. “Dit is dus absoluut geen nattevingerwerk, maar volledig aantoonbaar”, vertelt Bart Vercoutere. Bedrijven mogen de gereduceerde of gecapteerde CO2 die op het ISO-certificaat vermeld staat drie jaar lang opnemen in hun CO2-boekhouding. “Ze mogen de CO2- rechten echter niet verhandelen.”

Gedragsverandering

Claire brengt elk project onder in een van drie categorieën: bos en natuur, landbouw, en gebouwen en technieken. Zo kunnen bedrijven eenvoudig kiezen welk soort project ze willen steunen. Alle projecten zijn goedgekeurd door een wetenschappelijk adviescomité en externe vakexperts. “We beschikken inmiddels over een uitgebreide portfolio aan wetenschappelijk onderbouwde projecten om CO2 te compenseren”, zegt Bart Vercoutere. “Dat kunnen bijvoorbeeld lokale scholen of vormingsinstellingen zijn die overschakelen op warmtepompen, isoleren of zonnepanelen installeren.” Of denk aan landbouwbedrijven die kiezen voor CO2-opslag in de bodem door het aanplanten van specifieke gewassen.

Tot de klanten behoren onder meer Boortmalt, Torfs, The Ecological Entrepreneur, Qframe (Cronos Groep), Vanheede Environment en het technofestival Tomorrowland. “Claire zoekt voor ons lokale projecten in Boom”, vertelt Joris Beckers, de CEO van Love Tomorrow, het duurzaamheidsplatform van Tomorrowland. “Wij gaven als opdracht dat we niet zomaar bomen wilden planten, maar een echte gedragsverandering mee in gang willen trekken. Zo praten we met Boomse scholen die cruciale energie-ingrepen willen doen. Ook de lokale hockeyclub gaf aan best verder te willen gaan qua CO2-impact dan de wet vraagt, als er lokaal zou gecompenseerd worden. Lokale compensatie zet écht iets in gang.”

Brugge Kaas

De eerste klant van Claire was Milcobel, de zuivelcoöperatie van 2.000 Belgische melkveehouders. “Het begon met de lancering van onze CO2-neutrale Brugge Kaas, een primeur op de kaasmarkt”, vertelt Ruben Puype, corporate sustainability officer bij Milcobel. “Daarbij compenseerden we onze resterende CO2-uitstoot initieel enkel via een windmolenproject in India. Toen waren er in ons land geen lokale aanbieders van CO2-compensatieprojecten. Toen we in contact kwamen met Claire, zijn we meteen ingestapt om Belgische projecten te ondersteunen.”

Het verdienmodel van Claire, dat zich laat begeleiden door accelerator Start it @KBC, is gebaseerd op commissies. Voor de begeleiding, de koppeling en de certificering van elk project reserveert de start-up 20 procent van het totaalbedrag. Voor het compenseren van een ton CO2 betalen bedrijven vandaag minstens 60 euro. Een voorbeeld: een bedrijf dat jaarlijks 100 ton wil reduceren en drie jaar 60 euro per ton CO2 betaalt, draagt in totaal 18.000 euro af. Claire reserveert daarvan 20 procent (3.600 euro) voor zijn expertise en dienstverlening. Bedrijven betalen daarnaast ook eenmalige aansluitingskosten.

Compenseren

“Wij willen de komende jaren verder uitgroeien tot dé oplossing voor zowel kleine, middelgrote en grote bedrijven als voor overheden”, stelt Bart Vercoutere. “Daarbij kunnen bedrijven kiezen uit bestaande projecten, maar ze kunnen ook opteren voor een traject op maat, waarbij we projecten in een specifieke regio of binnen een specifieke sector zoeken.” Tegen eind 2025 wil Claire van lokaal CO2 compenseren een volwaardig onderdeel van een circulaire economie maken en in België tot 150.000 ton compenseren. Dat komt overeen met een kapitaalinjectie van minimaal 7,5 miljoen euro in de Belgische CO2-neutrale en circulaire economie.

Om die doelen te kunnen realiseren, zoekt de start-up bijkomende partners. De overtuiging dat Claire die nog dit jaar zal vinden, is groot. “De duurzame projecten die we matchen met de klimaatambitie van bedrijven bewijzen zichzelf en hebben een duidelijk terugverdieneffect voor bedrijven die inzetten op duurzaamheid.”, zegt Bart Vercoutere. De volgende jaren ziet Claire zijn samenwerkingsplatform verder evolueren met een digitale oplossing. “Wij hebben vandaag weinig eigen technologie. Onze oplossing deels automatiseren via software kan onze groei versnellen.”