Albert Heijn lanceert in Nederland ‘eerlijke prijs’ voor meeneemkoffie

Supermarktketen Albert Heijn experimenteert in Nederland met het concept “eerlijke prijs”, voorlopig alleen voor meeneemkoffie. De bedoeling van het experiment is om de klant bewust te maken van de verborgen kosten voor bijvoorbeeld het klimaat en hen zo te helpen om duurzamer keuzes te maken.

Dat berichten Nederlandse media.

De klant kan zelf kiezen wat hij betaalt voor zijn meeneemkoffie bij een Albert Heijn To Go in Wageningen, Groningen en Zaandam. Een espresso kost normaal 1,75 euro, maar de eerlijke prijs bedraagt 1,81 euro. Voor een cappuccino is het prijsverschil nog groter: 2 euro normale prijs, versus 2,28 euro, vooral vanwege de milieu-impact van koeienmelk. Een cappuccino met havermelk is goedkoper.

Wat is een eerlijke prijs voor meeneemkoffie?

De eerlijke prijs is de optelsom van verschillende sociale en milieukosten, zoals CO2-uitstoot, waterverbruik, grondstoffengebruik en arbeidsomstandigheden, schrijft het Algemeen Dagblad.

Klanten die bereid zijn het prijsverschil te betalen, dragen bij aan het zogeheten “Rainforest Alliance”-project, dat een keurmerk biedt voor arbeidsomstandigheden, milieu en natuurbehoud voor producten uit regenwoudgebieden.

Ook een bedrijf als Tony Chocolonely, dat ambieert ‘slaafvrije’ chocolade te maken, werkt met het concept van true-pricing.

Inspanningen

De CEO van Albert Heijn, Marit Van Egmond, zegt dat het concept van eerlijke prijs in theorie voor meer producten zou kunnen, maar dit vraagt wel veel inspanningen om dat te berekenen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de ‘echte prijs’ voor een Nederlandse tomaat uit een serre veel hoger blijkt te zijn dan een tomaat uit Marokko.

Op de jongste aandeelhoudersvergadering van moederbedrijf Ahold waren klimaatactivisten erg actief: ze bestookten de raad van bestuur met vragen over de klimaatcrisis.