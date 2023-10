Duitse eigenaar zet 16 Belgische Inno-winkels in de etalage met duizendtal personeelsleden

Het Duitse warenhuisconcern Galeria wil de Belgische Inno-winkels verkopen, zo bevestigt het bedrijf woensdag in een persbericht. Er zijn nog geen concrete onderhandelingen opgestart, klinkt het.

In het persbericht klinkt het dat Galeria zich op zijn kernmarkt wil richten. Voor werknemers, partners en klanten van de zestien Inno-warenhuizen en de webwinkel blijft “voorlopig alles ongewijzigd”, aldus Inno.

Inno-CEO Armin Devender ziet de toekomst van de keten alleszins met vertrouwen tegemoet. “Inno is gezond en klaar om een zelfstandige koers te varen.” Hij spreekt van een “strategische herpositionering” van de afgelopen jaren die zijn doel bereikt heeft. “In boekjaar 2021-2022 realiseerde Inno een positieve ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, nvdr.) van meer dan 10 miljoen euro, en ook voor het net afgesloten boekjaar stevenen we af op een uitstekend resultaat.” Eerder dit jaar leerde de bij de balanscentrale van de Nationale Bank neergelegde jaarrekening dat het om zowat 2,6 miljoen euro nettowinst ging.

Duizendtal personeelsleden

De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung had dinsdag al geschreven dat Galeria de verkoop van Inno voorbereidt en deze week met een officiële aankondiging zou komen. Inno telt zestien winkels in België en stelt een duizendtal mensen tewerk, zo klonk het eerder dit jaar bij de Belgische Galeria-dochter.

Volgens Frankfurter Allgemeine Zeitung zei Galeria eerder dat het rekende op een verkoopopbrengst “in het midden van een dubbelcijferig miljoenenbedrag”, zeg maar in de ruime ordegrootte van 50 miljoen euro. De opbrengst van de verkoop zou grotendeels naar de Duitse staat gaan, wist de krant nog. Die kwam Galeria met staatssteun te hulp toen het concern in financiële moeilijkheden zat. In maart keurden de schuldeisers een reddingsplan voor Galeria goed. Daarbij zouden meer dan 4.000 van de 17.000 banen bij het concern geschrapt worden en 47 van de 129 warenhuizen. Inno was niet betrokken bij die sanering.

Lees ook: