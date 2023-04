Amerikaanse inflatie gedaald tot laagste niveau in bijna twee jaar

De Amerikaanse inflatie daalde vorige maand tot het laagste niveau in bijna twee jaar, maar een stijging van de kernprijzen zal de Amerikaanse centrale bank onder druk blijven zetten om de rente in mei opnieuw te verhogen. Het inflatiecijfer kan positieve gevolgen hebben voor Wall Street.

De consumentenprijsindex (CPI) steeg in maart met 5 procent op jaarbasis, volgens gegevens die het Bureau of Labor Statistics van de Verenigde Staten woensdag publiceerde. Dat is een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de 6 procent in februari en het laagste niveau sinds mei 2021. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met slechts 0,1 procent, minder dan economen hadden voorspeld.

De kern-CPI, die de volatiele energie- en voedselprijzen uitsluit, steeg echter met 5,6 procent op jaarbasis na een maandelijkse stijging van 0,4 procent. Dat wijst erop dat de prijsdruk voor sommige goederen en diensten nog steeds hoog is.

De jongste inflatiecijfers zijn heel belangrijk in de aanloop naar de volgende beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, begin mei. Ze komen nadat het Amerikaanse banenrapport van maart, dat vrijdag werd gepubliceerd, had aangetoond dat de arbeidsmarkt nog steeds sterk is, ondanks een daling van de maandelijkse banengroei.

Renteverhoging waarschijnlijk

De Amerikaanse overheid heeft nog geen consensus bereikt over het vraagstuk of een renteverhoging met een kwartpunt nog steeds noodzakelijk is, alvorens het historisch agressieve monetaire beleid – de strijd tegen de hoge inflatie – een halt kan worden toegeroepen. Vorige maand steunden de meeste Fed-leden de renteverhoging, maar er wordt geen daling van de rente verwacht voor 2024. De inflatie is nog te hoog en er heerst nog altijd een vrees voor het stilvallen van de Amerikaanse economie.

Sommige hooggeplaatste leden van de Federal Reserve vinden dat de recente problemen met de banken in de VS een reden zijn om de rentes niet opnieuw te verhogen. Al zien anderen daar juist wel een reden voor een nieuwe verhoging in. Zij redeneren dat de vereisten voor het verstrekken van kredieten nog steeds te soepel zijn, wat meer problemen bij banken en andere kredietverleners kan veroorzaken.

Reactie op Wall Street

Het afgelopen jaar hadden rapporten over de inflatie telkens een grote invloed op de beurs. De S&P 500 maakte een stijgende of dalende beweging van gemiddeld 1,9 procent. Nu de inflatie is gedaald tot 5 procent, wordt uitgegaan van een kleinere reactie op de beurs, maar in de positieve zin.

John Flood, een analist bij Goldman Sachs, voorspelde eerder bij Bloomberg dat de aandelen van de grootste 500 beursbedrijven met 0,5 to 1 procent vooruit kunnen gaan bij een inflatiecijfer tussen 4,6 en 5,1 procent.