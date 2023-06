De financiële winnaars en verliezers van het vredespact in de golfwereld

Na twee jaar ruziemaken slaan de traditionele golfcircuits PGA Tour en DP World Tour en de dissidente LIV Tour de handen in elkaar. Het smeermiddel zijn de miljoenen dollars van het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF. Maar de deal telt niet alleen winnaars.

Winnaars

1. De organisatoren van golfwedstrijden

In 2021 ging een schokgolf door de nog altijd relatief conservatieve golfwereld. De Australische ex-topspeler Greg Norman richtte met miljoenen dollars van Saudi-Arabië een alternatief golfcircuit op, LIV. LIV verwijst naar het Romeinse cijfer voor 54. Op de LIV-toernooien zouden in drie dragen 54 holes worden afgewerkt, in tegenstelling tot de 72 holes over vier dagen in de klassieke golfwedstrijden van de PGA Tour (Verenigde Staten) en de DP World Tour (Europa). Met het Saudische geld in de achterzak slaagde LIV er na verloop van tijd in een aantal topspelers aan te trekken, zoals Phil Mickelson, Sergio Garcia, Dustin Johnson en Brooks Koepka.

De reactie van de traditionele circuits liet niet op zich wachten: wie overstapte, werd uitgesloten en mocht geen PGA- of DP World Tour-wedstrijden meer spelen. Enkel op de vier majors (de grand slams van het golf) waren LIV-spelers nog welkom. Daar boekten die goede resultaten en dat maakte de LIV Tour aantrekkelijker. Bovendien werd op LIV een showelement ingevoerd om een jonger publiek aan te trekken, zoals het gooien met bier wanneer een speler een hole-in-one speelt.

De andere klassieke circuits vreesden voor het verlies aan sponsors en dalende tv-rechten. Zenders dreigden minder te willen betalen voor wedstrijden waaraan publiekslievelingen als Mickelson en Koepka niet mochten deelnemen.

Achter de schermen werd naar een oplossing gezocht en die kwam er: de PGA Tour, de DP World Tour en LIV begraven de strijdbijl en gaan fuseren. Het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF (Saudi Public Investment Fund) wordt aandeelhouder van de nieuwe structuur en zorgt voor een kapitaalinjectie. Voortaan zullen de beste spelers opnieuw op alle tornooien welkom zijn, wat de wedstrijden aantrekkelijker maakt en nieuwe sponsors moet aantrekken. Het is ook goed nieuws voor de DP World Tour, de organisator van Europese topwedstrijden zoals de Soudal Open in Antwerpen. Door de ruzie in de golfwereld en de overstap van ook Europese spelers naar LIV dreigde het Europese circuit een soort van tweede klasse te worden. Dat is nu vermeden.

2. De spelers die overgestapt zijn naar LIV Tour

De spelers die de voorbije twee jaar overstapten naar LIV, kregen aanvankelijk veel bagger over zich. Ze zouden geld aanvaarden van een dictatoriaal regime dat het niet nauw neemt met de mensenrechten. Thomas Pieters, de beste golfer van België, stapte in februari voor 12 miljoen dollar over naar LIV, maar hij kreeg zoveel kritiek dat hij zijn accounts op sociale media een tijdlang moest opschorten. Nu is het tij gekeerd. De spelers die zijn overgestapt naar LIV, hebben de lotto gewonnen, is de conclusie. Ze mogen de miljoenen dollars die ze toen incasseerden, houden én zijn opnieuw welkom in het klassieke circuit. Daar kunnen ze punten halen voor de wereldranglijst (Pieters was sinds zijn overstap van plaats 30 naar plaats 60 gezakt) en opnieuw kans maken om geselecteerd te worden voor de Ryder Cup, het tweejaarlijkse toernooi tussen de beste Amerikaanse en Europese spelers. Wie daaraan deelneemt, is zeker van extra privésponsors.

3. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman

In 2015 lanceerde de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zijn ‘Vision 2023’. Het oerconservatieve en theocratische Saudi-Arabië moest een beter imago krijgen. Dat zou gebeuren door sportevenementen te financieren (een formule 1-wedstrijd in het land), voetbalploegen te kopen (Newcastle United) en via LIV te investeren in de golfwereld. Sportswashing, wordt die aanpak genoemd. Met miljarden petrodollars koopt het land goodwill in de hele wereld. Met de fusie tussen de PGA, de DP World Tour en LIV boekte de Saudische kroonprins een nieuw succes. Zijn staatsfonds wordt aandeelhouder van de nieuwe structuur en zit dus mee aan tafel bij één van de best betalende sporten ter wereld.

Verliezers

1. De spelers die de miljoenen dollars van LIV geweigerd hebben

Hideki Matsuyama, de winnaar van de Masters 2021: 250 miljoen dollar. Jon Rahm, de winnaar van de Masters 2023: 300 miljoen dollar. Enkele topspelers kregen de voorbije maanden fenomenale bedragen aangeboden om naar de LIV Tour over te stappen. Ze weigerden. Nu vloeken ze wellicht, want nu wordt PIF, de geldschieter van LIV, aandeelhouder van het golfcircuit waar ze actief zijn. De prijzengelden zullen toenemen, maar van de fenomenale bedragen voor wie instapte in LIV, zal geen sprake meer zijn. De speler die in principe het meest moet balen, is Tiger Woods. Eén van de beste golfers ooit sloeg een aanbod van LIV ter waarde van 800 miljoen dollar af. Heeft hij daar nu spijt van? De kans is klein. Zijn vermogen wordt al op meer dan 1 miljard dollar geschat.

2. De advocaten van de ruziemakende golfcircuits

Gibson Dunn, Baker McKenzie en Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Een aantal Amerikaanse advocatenkantoren wreef zich in de handen. Na de oprichting van LIV regende het rechtszaken tussen het nieuwe circuit en de klassieke organisatoren als de PGA Tour. Ook individuele spelers begonnen te ruziën met elkaar, met claims en aanklachten over laster en eerroof tot gevolg. Die vervallen nu van de ene dag op de andere. De grote advocatenkantoren lopen daardoor miljoenen dollars aan honoraria mis.

3. PGA-baas Jay Monahan en golficoon Rory McIlroy

Jay Monahan, de baas van het Amerikaanse PGA-circuit, regelde de fusiedeal met LIV. Maar of hij er veel bij zal winnen, is nog de vraag. Monahan verzette zich twee jaar lang tegen LIV en maakt nu een bocht van 180 graden. Het feit dat hij een aantal topspelers zeer laattijdig inlichtte over de deal (Tiger Woods kreeg amper een paar uur voor de bekendmaking een telefoontje) wordt hem zeer kwalijk genomen. Wellicht zal hij moeten vertrekken als CEO van de PGA Tour.

Ook voor het Noord-Ierse golficoon en de nummer drie van de wereld Rory McIlroy is het een pijnlijke situatie. Hij verzette zich al twee jaar met hand en tand tegen de LIV Tour. Op persconferenties ging het meer over zijn strijd tegen LIV dan over zijn sportieve prestaties, die trouwens slechter werden door de heisa. Hij werd het gezicht van de ‘zuivere PGA Tour’ die elke dollar van de Saudi’s misprijzend afwees. Nu worden de Saudi’s mede-eigenaar van McIlroys golfcircuit.

🎙️ "At the end of the day money talks and you'd rather have them as a partner."



Rory McIlroy says that the PGA Tour, DP World Tour, and LIV Golf merger is 'ultimately good for the game of professional golf'. pic.twitter.com/ifSW1BDnNp — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 7, 2023

Gisteren moest McIlroy tegen zijn zin toegeven dat de fusie een goede zaak is voor de golfsport. “Uiteindelijk is het ‘money talks‘ en dan heb je hen beter als een partner.”