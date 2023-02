De verleiding was te groot: Thomas Pieters kiest voor LIV Golf

De beslissing doet serieus wat stof opwaaien: Thomas Pieters stapt over naar de LIV Golf, het dissidente circuit dat gefinancierd wordt met Saudisch overheidsgeld.

De Antwerpse golfer ziet daarmee af van de klassieke circuits en kiest duidelijk voor het financiële aspect van zijn carrière. Pieters is nog maar 31 jaar en maakt al deel uit van de top vijftig van de wereld. Voor waarnemers is zijn beslissing dan ook een schok.

Spelers die voor LIV Golf kiezen, worden op dit moment verbannen uit de klassieke circuits. In principe kan onze landgenoot dus niet meer uitkomen in de Amerikaanse PGA Tour of de Europese DP World Tour. hij kan ook niet deelnemen aan de volgende editie van de Ryder Cup, waar een plaatsje voor hem gereserveerd leek. Of Pieters van de partij is op de Olympische Spelen in Parijs, hangt af van de selectiecriteria die het IOC zal hanteren. Of hij aan de afslag van de grandslamtoernooien kan komen, zal afhangen van zijn internationale ranking. Begin april neemt de Antwerpenaar deel aan de Augusta Masters.

Waanzinnige prijzengelden

De LIV Golf werd vorig jaar opgestart. Het is een nieuw circuit dat met waanzinnige prijzengelden uitpakt en daarmee al snel een paar van de beste spelers van de wereld wist te overtuigen. Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Bubba Watson, Patrick Reed, Ian Poulter, Sergio Garcia, Lee Westwood, Martin Kaymer, Henrik Stenson of Cameron Smith: ze vielen allemaal voor het grote geld. Dat leidde tot een open oorlog met de Amerikaanse PGA Tour, tot dan het almachtige toernooiencircuit.

In dat onfrisse klimaat viert Thomas Pieters straks zijn LIV-debuut. In 2023 staan veertien toernooien op het programma, telkens in een atypisch formaat: drie dagen shotgun, geen cut en een prijzenpot die tot de verbeelding spreekt. De Saudische investeerders voorzien voor het eerste seizoen in 405 miljoen dollar. De toernooiwinnaar ontvangt 4 miljoen dollar, de laatste krijgt nog altijd 125.000 dollar. Alleen al om over te stappen naar het Saudische circuit kreeg Dustin Johnson een cheque van 150 miljoen dollar. Volgens geruchten kreeg Tiger Woods een aanbod van 800 miljoen dollar. Voor Thomas Pieters is dat tekengeld heel wat lager, maar naar Belgische normen is het nog altijd een serieuze bonus. Of hoe de Antwerpenaar zijn financiële toekomst en die van zijn familie heeft veiliggesteld. Het blijft afwachten of de LIV hem ook sportief beter zal maken.