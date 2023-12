Bob Madou wordt CEO van Club Brugge

Bob Madou volgt eind dit seizoen Vincent Mannaert op als CEO bij Club Brugge, meldt de Club donderdag in een persmededeling.

De 42-jarige Madou is sinds 2018 aan de slag als Chief Business Officer bij Club. In die functie maakte hij samen met Mannaert en CFO Nicky Laukens deel uit van het directiecomité. Voordien was hij onder meer Communicatiedirecteur en Chief Business Officer bij de Belgische voetbalbond KBVB. Ook werkte hij nog voor de VRT en de Britse tennisfederatie.

Mannaert besliste eerder deze maand zijn functie op het einde van dit seizoen neer te leggen. Vrij snel werd duidelijk dat Club met Madou een potentiële opvolger in huis had. Nu zoekt blauw-zwart nog een nieuwe Chief Sports Officer, zeg maar een technische directeur.

‘Ik wil Bart, Vincent en de volledige raad van bestuur bedanken voor het vertrouwen’, aldus Madou. ‘De voorbije jaren kreeg ik de kans om Club Brugge mee te kunnen vormgeven aan de zijde van Vincent. Zijn schoenen zijn groot om te vullen maar ik heb er alle vertrouwen in dankzij het sterke team op Club en de steun van Vincent, waar ik zeker nog ga kunnen op rekenen. Nu is het belangrijk om de juiste Chief Sports Officer te vinden. Ik kijk alvast uit naar de toekomst!’