Biocartis en What’s Cooking? bestraft voor laattijdige communicatie

Beursregulator FSMA heeft minnelijke schikkingen getroffen met de bedrijven Biocartis en What’s Cooking?, nadat zij volgens de regulator bepaalde informatie niet snel genoeg openbaar hadden gemaakt. Beide bedrijven betalen 200.000 euro om hun zaak te schikken.

Het onderzoek naar het voedingsbedrijf What’s Cooking? (het vroegere Ter Beke) heeft te maken met een listeria-uitbraak in 2019 bij dochterbedrijf Offerman. Informatie over de uitbraak die op 3 oktober 2019 bij Offerman bekend was, werd door het toenmalige Ter Beke niet openbaar gemaakt. “De FSMA is van oordeel dat Ter Beke een inbreuk heeft gepleegd op haar verplichting om voorwetenschap die rechtstreeks op haar betrekking heeft, zo snel mogelijk openbaar te maken”, aldus de regulator.

Bij diagnostiekonderneming Biocartis communiceerde het bedrijf in oktober 2020 te laat over de beëindiging van een samenwerking met Exact Sciences. Ook hier oordeelt de FSMA dat het gaat om “voorwetenschap” die zo snel mogelijk had moeten worden bekendgemaakt. Een minnelijke schikking is mogelijk wanneer het betrokken bedrijf meewerkt aan het onderzoek, zegt de FSMA nog.

