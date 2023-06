Biocartis wacht een stevige herstructurering

Roger Moody, de nieuwe CEO van Biocartis, kondigde meteen een stevige herstructurering aan. De bedoeling is op jaarbasis tot 18 miljoen euro kosten te besparen om tegen eind 2024 op het niveau van de bedrijfskasstroom (ebitda) break-even (winst noch verlies) te draaien. Daartoe zal onder meer het personeelsbestand met 25 procent krimpen. De totale kosten zakten vorig jaar van 117,5 miljoen euro tot 105 miljoen.

Moody ziet de forse besparing als een eerste stap richting financiële onafhankelijkheid. Dat wil hij realiseren door zich te richten op de bestaande activiteiten en in te zetten op de strategische partnerschappen die op langere termijn waarde en duurzame groei kunnen creëren. Commercieel zal de groep zich in de Verenigde Staten gerichter concentreren op de grotere klanten om er de verkoop van oncologietesten te versnellen. In februari keurde het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) de MSI-oncologietest voor darmkanker goed. De goedkeuring vult het bredere ‘research use only’-menu van oncologietests aan dat Biocartis al verdeelde in de Verenigde Staten aan de grotere kankercentra. Met een FDA-goedkeuring kan de test onbeperkt worden verkocht aan alle soorten labo’s. Daarnaast zal Immunexpress dit jaar de Amerikaanse goedkeuring vragen voor de EDTA-versie (een staaltype voor hematologische procedures) van SeptiCyte Rapid.

Moody is ook gesprekken aangegaan met de belangrijke schuldeisers en is het de bedoeling een investeringsbank in te schakelen om een breder herkapitalisatieplan te ontwikkelen. De brutoschuld bedraagt circa 190 miljoen euro, met als twee belangrijkste componenten een senior gewaarborgde lening van 29,8 miljoen euro met vervaldatum augustus 2026, mogelijks in aandelen om te zetten tegen minstens 0,9 euro per aandeel, en een converteerbare obligatie van 117 miljoen met vervaldatum november 2026 en een conversieprijs van 1,125 euro per aandeel. Volgens ons is er nog 50 à 70 miljoen euro extra financiering nodig om de kloof naar winstgevendheid te kunnen overbruggen.

Door de operationele onzekerheden trok Biocartis de jaarverwachtingen voor 2023 in, minstens tot bij de halfjaarrapportering op 31 augustus. Tot nu werd een productomzet vooropgesteld van 55 à 60 miljoen euro (+25 à 35% tegenover 2022), een brutomarge van 40 à 45 procent (34% in 2022) en een verbetering van de ebitda met 8,5 à 11,5 miljoen tot -25 à -28 miljoen (36,6 miljoen).

De cijfers over het eerste kwartaal werden niet gesmaakt. De productomzet steeg met 2 procent tot 10,8 miljoen euro. De brutomarge bedroeg 37 procent en de ebitda verbeterde met 12 procent tot -8,4 miljoen. Dit jaar nog worden drie Idylla-versies van partnertests gelanceerd: een borstkankertest van Life Arc, een nieuwe versie van de huidkankertest van SkylineDX en een schildklierkankertest van GeneproDX. Daarnaast wordt de in februari gelanceerde Idylla IDH1-2 kankertest, de eerste op basis van de nieuwe FLEX-technologie, na een proeffase wereldwijd uitgerold. Biocartis kondigde het ontslag aan van operationeel directeur Piet Houwen, enkele weken na het ontslag van financieel directeur Jean-Marc Roelandt.

Conclusie

Het aandeel van Biocartis zakte na de aankondiging naar een dieptepunt. Het niet nieuwe vooruitzicht voor bijkomende financiering primeert op de sneller dan verwachte evolutie naar een break-even op bedrijfskasstroomniveau. Het opheffen van de jaarverwachtingen is minder gunstig, net zoals het verloop aan de top. Het aandeel kreeg geen nieuw elan na de vorige herfinanciering. Gezien de lage beurswaarde wordt deze, mogelijks laatste, herfinanciering allicht een aangelegenheid voor Amerikaanse investeerders. We verlagen het advies naar houden.

Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 0,38 euro

Ticker: BCART BB

ISIN-code: BE0974281132

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 35,6 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -79%

Koersverschil sinds jaarbegin: -31%

Dividendrendement: –