Bijna 30.000 werkzoekenden al langer dan vijf jaar werkloos

Bijna één op de zes werkzoekenden in Vlaanderen is meer dan vijf jaar werkloos. In totaal gaat het om 28.765 personen. Zo berichten Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad woensdag, op basis van cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD) opvroeg. Maar volgens VDAB zijn velen van hen niet meer toe te leiden naar werk, bijvoorbeeld omdat ze zich niet in een stabiele situatie bevinden, in diepe armoede zijn beland of andere problemen hebben.

Daarnaast zijn in Vlaanderen ook 10.127 werklozen al meer dan tien jaar zonder succes naar een job aan het zoeken. Zij kregen vorig jaar gemiddeld slechts 0,17 sollicitatieopdrachten van de VDAB, hekelt de liberaal. “We laten deze mensen vandaag over aan hun lot. Dat kan niet. Om hen terug aan het werk te krijgen is een nieuwe aanpak nodig. Met de gemeenschapsdienst moeten we deze mensen opnieuw laten aanknopen bij de arbeidsmarkt”, klinkt het. Ongena wil gemeenschapsdienst verplichten voor iedereen die langer dan twee jaar werkloos is. Daarnaast pleit hij ook voor een beperking van de werkloosheidsuitkering na twee jaar. “Die mensen zouden bijvoorbeeld kunnen terugvallen op een leefloon, als ze geen andere financiële middelen hebben”, aldus Ongena.

“Het aantal sollicitatieopdrachten voor langdurig werkzoekenden ligt lager, omdat we een deel van die mensen nu en op langere termijn niet kunnen matchen met een job”, reageert Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB. “Als iemand langer dan twee jaar werkzoekend is, wordt de kans op een match met een job veel kleiner. Er is dan bijvoorbeeld meer opleiding en ondersteuning nodig en dat kost tijd.”

‘Stap te groot’

Voor 17.505 werkzoekenden is volgens VDAB de stap naar een job nu of op lange termijn te groot. “Ze worden geconfronteerd met armoede- of welzijnsproblemen die hun stap naar een job onmogelijk maken, en onze bemiddelaars zijn niet opgeleid om dit soort problemen op te lossen. Andere instanties zijn beter geplaatst om hen verder te helpen.” Van Bommel benadrukt dat er steeds minder langdurig werkzoekenden zijn. Hun aantal daalt al enkele maanden op rij. In april lag het aantal mensen dat minstens twee jaar werkloos was, 11 procent lager dan in april 2022.

VDAB zegt tot slot vast te stellen dat door het niet beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd “mensen in de werkloosheid blijven die in andere landen in een ander stelsel terecht zouden komen”. “Aan een andere uitkering is ook andere, meer gepaste dienstverlening gekoppeld. Dat is de dienstverlening waar deze mensen het meest mee geholpen zijn”, luidt het.

